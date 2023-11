Fußball

Nichts läuft für die Fußballerinnen aus Burgau und Wattenweiler

Plus Zwei Heimspiele, null Punkte: Warum die Bezirksoberliga-Fußballerinnen aus dem Landkreis Günzburg diesmal leer ausgehen.

Keine Tore erzielt und auch keine Punkte eingefahren haben die heimischen Bezirksoberliga-Fußballerinnen. Die Frauen der SG Burgau/Mönstetten verloren ihr Heimspiel gegen den TSV Buchenberg 0:2, Ligakonkurrent und Schlusslicht SV Wattenweiler musste sich zuhause dem TSV Pferrsee Augsburg 0:3 geschlagen geben.

SG Burgau/Mönstetten – SG Buchenberg 0:2

Bei unangenehmem Wetter waren die Gastgeberinnen nahezu gleichwertig. Der Unterschied lag darin, dass der neue Tabellenführer cleverer in der Chancenauswertung war. So nutzen die Allgäuerinnen in der 22. und 27. Minute ihre zwei guten Möglichkeiten der ersten Halbzeit zu einem Doppelschlag von Franziska Rösch und Lorena Linhart und damit zur schon vorentscheidenden Führung. Die Spielerinnen der SG präsentierten sich zwar ebenfalls druckvoll, ließen aber viele Chancen ungenutzt. Nach der Halbzeit war Burgau/Mönstetten überlegen, hatte mehr vom Spiel und drückte auf den Anschlusstreffer, aber der Ball wollte nicht ins gegnerische Tor.

