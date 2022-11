Adventsaktion: GZ gibt Günzburger Rubbelbücher gegen Spende ab

Am Donnerstag, 1. Dezember, können die begehrten Bücher vor der Redaktion in Günzburg abgeholt werden – solange der Vorrat reicht.

Dass zwei 25- und 26-jährige Jungunternehmer aus Günzburg einmal Buchverleger werden würden, hätten sie sich wohl auch nicht träumen lassen. Marcel Mihalca und Andreas Paulheim sind aber genau das geworden. Sie verkaufen weder Sachbücher noch bringen sie Unterhaltungsliteratur im eigentlichen Sinne unters Volk. Die beiden haben mit ihrem seit zwei Jahren existierenden Start-up "Memories 2 Make" Rubbelbücher entworfen, die für Paare, Familien und Freunde gedacht sind.

Die Günzburger Zeitung stellt gegen eine Spende für die Kartei der Not, deren Höhe die Leser und Userinnen unserer Zeitung selbst bestimmen können, an verschiedenen Tagen im Advent Rubbelbücher zur Verfügung. Der reguläre Verkaufspreis für ein solches Exemplar liegt bei 44,99 Euro.

Adventsaktion in Günzburg: 32 Aufgaben warten auf ein Paar

An diesem Donnerstag, 1. Dezember, gibt es auf Spendenbasis das Rubbelbuch für Paare. Egal, ob verliebt, verlobt, verheiratet oder ohne Status zwei Menschen zusammen sind: Paare haben die Möglichkeit, mittels dieses Buches 32 Aufgaben zu meistern. Welche das genau sein werden, wissen sie zuvor nicht. Im Buch wird nur mit Symbolen, Überschriften und minimalistischen Hinweisen angedeutet, in welche Richtung die gemeinsam zu bestehende Challenge gehen könnte. Ist das mit einer silberfarbenen Schicht verborgene Aufgabenfeld, auf das sich das Paar geeinigt hat, aber erst einmal frei gerubbelt, gibt es kein Zurück mehr. Als gemeinsame Erinnerung wird ein Foto in das Buch neben die frei gerubbelte und erledigte Aufgabe geklebt.

Die Bücher für Paare sind am Donnerstag, 1. Dezember, zwischen 9 und 16 Uhr auf einem vor der Redaktion stehenden Tisch in Günzburg (Hofgasse 9, erste Etage) platziert. Daneben steht die Spendenbox für die Kartei der Not. Wer sich eines dieser Foto- oder Rubbelbücher abholt, der hält nicht nur ein ideales Weihnachtsgeschenk in Händen, sondern tut durch die Spende auch Gutes. Sämtliche eingehende Spenden an die Kartei der Not – das ist seit über 50 Jahren das Hilfswerk unserer Zeitung – kommen zu 100 Prozent unschuldig in Not geratenen Menschen aus der Region zugute. Die Günzburger Redaktion bittet darum, pro Person wirklich nur ein Buch mitzunehmen, damit möglichst viele Interessierte auch eines bekommen können.

Nach dem 1. Dezember soll die Aktion an ausgewählten Tagen in der Adventszeit wiederholt werden. (AZ)