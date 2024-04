Günzburg

vor 43 Min.

Aus dem Matsch entsteht in Günzburg eine schweinchenrosa Spielewelt

Plus Der Peppa-Pig-Park in der Nachbarschaft des Legolands eröffnet an Pfingsten. Ein Baustellenrundgang lässt erahnen, was hier in einem Monat geboten sein wird.

Von Rebekka Jakob

Der Name ist Programm: Rund um den Matschpfützen Wasserspielplatz ist es ziemlich matschig und nass. Damit hier aber in einigen Wochen Kindergartenkinder ihren Spaß haben und über die künstlich gestalteten Pfützen springen können, muss der durch das Aprilwetter natürlich entstandene Matsch drumherum erst mal weg. In vier Wochen soll hier die rosa Spielewelt von Zeichentrick-Schweinchen Peppa Wutz und ihren Freunden eröffnen. "Vergangene Woche haben wir den Eröffnungstag festgelegt, es wird der 19. Mai sein", sagt Manuela Stone, die als Geschäftsführerin nun Legoland und Peppa Pig Park gemeinsam leitet. Bis zu diesem Termin werde alles fertig - und nur noch der gewünschte Matsch auf den 1,6 Hektar des Freizeitparks zu finden sein. "Wir liegen genau im Zeitplan."

20 Bilder Eröffnung in vier Wochen: So sieht es aktuell im Peppa Pig Park aus Foto: Alexander Kaya

Zu tun gibt es vier Wochen vor der Eröffnung noch eine Menge auf dem Gelände direkt gegenüber dem Legoland, wo die neue Saison bereits begonnen hat. Einige Bereiche sehen schon so aus, als ob gleich losgespielt werden könnte. Auf einigen der sieben thematisierten Spielplätze stehen schon die bunten Spiel- und Klettergeräte, die Bühne für "Showtime bei Mister Kartoffel" steht bereits unter ihrer geschwungenen Überdachung. Und auch Papa Wutz' Achterbahn mit ihren roten Wagen dreht schon ihre ersten Runden über die blauen Schienen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

