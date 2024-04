Der Peppa Pig Park Günzburg eröffnet am 19. Mai

Ab Pfingsten können Familien – nur wenige Schritte vom Legoland Günzburg entfernt – in die bunte Welt von Peppa und ihren Freunden eintauchen. Das ist der Zeitplan.

Der Countdown läuft. In einem Monat öffnet der Peppa Pig Park im bayerischen Günzburg seine Tore. Der eigenständige Themenpark, der auf der Welt von Peppa Wutz, einer der meistgesehenen Kindersendungen aller Zeiten basiert, wird am 19. Mai auf dem Gelände des Legoland Deutschland Resorts eröffnet. Auf die Besucher wartet ein bunter Mix aus Attraktionen: Kleine Kinder können in Papa Wutz‘ Achterbahn eine Fahrt im geliebten roten Auto von Peppas Familie machen oder in Peppas Ballonfahrt in die Lüfte steigen. Neben fünf aufregenden Fahrattraktionen warten zusätzlich sieben thematisierte Spielplätze, ein Kino und tolle Shows auf die kleinen Besucher. Der Peppa Pig Park Günzburg wird außerdem der Erste sein, der eine Lego Duplo Peppa Pig Play Zone enthält.

Zu Pfingsten können Familien den neuen Peppa Wutz Park besuchen

Manuela Stone, Geschäftsführerin Legoland Deutschland Resort, führte vorab unter anderem unsere Redaktion über die Baustelle und gab Einblicke in den aktuellen Baufortschritt. Thematisierungsarbeiten und Testfahrten sind in vollem Gange – nur noch wenige Wochen bevor der neue Park mit Kinderlachen erfüllt wird.

Geschäftiges Treiben herrscht auf der gesamten Baustelle in Günzburg, während der Park für die große Eröffnung vorbereitet wird. Die letzten Thematisierungen werden angebracht, die Figuren aus der Peppa-Welt nehmen ihren vorgesehenen Platz ein und an den Attraktionen laufen die Testfahrten. Natürlich ist noch einiges zu tun, aber die Bauarbeiten liegen im Zeitplan, damit am 19. Mai die ersten Familien den Peppa Pig Park mit seinen Attraktionen und Spielbereichen erkunden können. Die erste Achterbahnfahrt im bekannten roten Auto von Familie Wutz erleben, sich mit Heißluftballonen in die Luft erheben oder bei Opi Mümmel auf Schorschs grünem Spielzeug-Dino reiten – die einzelnen Fahrattraktionen lassen Familien die Welt von Peppa und ihren Freunden hautnah erleben. Im Kino warten Peppa-Vorführungen und natürlich kann Familie Wutz für tolle Erinnerungsfotos im Park und bei Shows getroffen werden.

Neuer Park beim Legoland Günzburg ist perfekt für Kleinkinder

Die Vorfreude steigt. „Wer die Serie kennt, fühlt sich, als wäre er direkt in die Welt von Peppa gebeamt worden“, schmunzelt Manuela Stone. „Dieser Park ist der perfekte Einsteigerpark für Familien mit Kleinkindern. Attraktionen, Spielplätze, Wege – alles ist in der Konzeption auf kleine Kinder ausgerichtet. Wir sind mit den Vorbereitungen absolut im Zeitplan und freuen uns schon riesig darauf, pünktlich zu Pfingsten die ersten Familien hier in Günzburg zu begrüßen.“

Neben Deutschland ist für 2024 ein weiterer neuer Peppa Pig Park in den USA – Dallas-Fort Worth – geplant. Beide Parks der Merlin Entertainments Gruppe bauen auf dem unglaublichen Erfolg des Peppa Pig Themenparks in Florida und der Peppa Pig World of Play Standorte auf, die sich über die ganze Welt von Texas bis Shanghai erstrecken. Mit dem Park in Günzburg eröffnet der erste eigenständige auf dem europäischen Festland. (AZ)

