Der erste Schnee fällt pünktlich zum Winter Wonder im Legoland

Sie ist zwei Meter hoch, hat einen Umfang von 4,5 Metern und einen weißen Bommel: Die riesige Weihnachtsmütze von Lego-Elefantendame Elli ist ein Hingucker beim diesjährigen Winter Wonder im Günzburger Legoland. Und zum Start der Winteröffnung des Freizeitparks war sie sogar mit Schnee bedeckt, denn pünktlich zum Auftakt waren die ersten Flocken gefallen. Durften am Freitag noch Mitarbeitende und Gäste der Munk Group anlässlich des Firmenjubiläums exklusiv ins Legoland, öffnete das Winter Wonder am Samstag für alle Besucherinnen und Besucher. „Egal ob Indoor oder Outdoor, ob Achterbahn-Action oder Weihnachtsmarkt-Feeling - im Winter Wonder Legoland gibt es für die ganze Familie etwas“, freut sich Legoland-Geschäftsführerin Manuela Stone. An den Wochenenden von Freitag bis Sonntag können Familien jetzt den Freizeitpark im winterlichen Glanz erleben. Während der Weihnachtsferien, vom 23. Dezember bis zum 6. Januar, ist das Legoland Deutschland Resort sogar täglich geöffnet – mit Ausnahme der Feiertage am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar. (AZ)

