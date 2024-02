Günzburg

Der Flamingo aus dem Donaumoos fühlt sich hier immer noch wohl

Plus Viele kennen ihn: den Flamingo aus dem Donaumoos. Der rosa Vogel lebt bereits seit ein paar Jahren in der Region. Dennoch sorgt er auch heute noch für Aufruhr.

Immer wieder sichten ihn Spaziergänger und Vogelliebhaber: den Flamingo aus dem Schwäbischen Donaumoos. Seit nun etwa drei Jahren ist das Tier in der Region anzutreffen, es scheint sich hier wohlzufühlen. Auch den ein oder anderen Polizeieinsatz löste der Vogel in der Vergangenheit aus. Vogelkundlern wie Stefan Böhm vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) und Kreisgruppenvorsitzender für Günzburg und Raphael Rehm von der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos ist der Flamingo bestens bekannt.

Bei dem Exemplar handele es sich um einen Chileflamingo, der in seiner Heimat Südamerika auf Höhen von bis zu 4000 Meter anzutreffen ist. Laut Böhm sei das Tier – im Gegensatz zu seinem bekannteren Artgenossen aus dem Mittelmeerraum, dem Rosa Flamingo – auch sehr kälteresistent. Woher der Vogel aus dem Donaumoos kommt, ist bis heute ein Rätsel. Die beiden Experten sind sich aber sicher, dass er ein sogenannter Gefangenschaftsflüchtling ist. Obwohl das Tier in der Region bekannt ist, sorgt es immer noch für Aufruhr. Erst vor Kurzem hat es laut den beiden Ornithologen einen Polizeieinsatz gegeben, weil Spaziergänger den Flamingo gesichtet hatten. Ein zugegebenermaßen ungewöhnlicher Anblick.

