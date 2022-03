Günzburg

vor 17 Min.

"Seltener Gast" am Mooswaldsee Günzburg: Woher kommt dieser Flamingo?

Plus Ein Spaziergänger entdeckt einen Flamingo am Mooswaldsee in Günzburg. Experten sagen: Es ist eine Flamingoart aus Südamerika. Aber wie kam er nach Günzburg?

Von Sophia Huber

Beim Frühlingsspaziergang vor einigen Tagen hat Peter Mielke einen seltenen Gast an den Mooswaldseen bei Günzburg entdeckt. Zwischen Wildenten, Gänsen und Kormoranen, blitzte am Rand der Vogelschutzinsel im nordwestlichen Mooswaldsee auf einmal ein rosa Gefieder hervor. Ein Flamingo, der die Sonne genoss. So beschreibt es Mielke unserer Redaktion und schickte zwei Fotos des Vogels mit. Aber wie kommt diese in Deutschland ziemlich ungewöhnliche Tierart in den Landkreis Günzburg? Nachgefragt bei zwei Vogelexperten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen