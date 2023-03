Günzburg hat die richtige Taktik bei den Investitionen

Die Fraktionen im Stadtrat bewerten den Rekordhaushalt positiv, auch wenn noch nicht alles realisiert wird. Für die nächsten Jahre ist viel Geld gebunden.

Der millionenschwere Rekordhaushalt in Günzburg wurde in der Sitzung am Montagabend einstimmig verabschiedet. So fielen die Reaktionen der einzelnen Fraktionen im Stadtrat aus:

Stefan Baisch für die CSU: Der Rekordhaushalt sei aufgrund der Verpflichtungsermächtigungen fast als Doppelhaushalt zu bezeichnen. Da Bildung grundsätzlich eine Zukunftsinvestition sei, ist der Teilneubau der Grundschule Reisensburg positiv hervorzuheben. "Wir müssen schauen, dass wir bei der Kinderbetreuung vor der Welle bleiben und nicht von ihr überrollt werden", sagte Baisch und hob hervor, dass sich derzeit einige neue Kitas in Planung befänden und man schon weitere im Hinterkopf habe. Die Rekordinvestitionen von mehr als 18 Millionen Euro seien nur möglich, da man in Günzburg ein stabiles finanzielles Fundament habe. Es gebe aber noch Hausaufgaben, die erledigt werden müssen: Dazu zählen die energetische Sanierung denkmalgeschützter Gebäude sowie eine Abhilfe für die derzeit benötigten Container für die Kinderbetreuung.

Martina Haltmayer für die SPD: Ganz neue städteplanerische Perspektiven ergeben sich durch die Landesgartenschau. Diese Projekte werden trotz hoher Förderung die kommenden Haushalte beeinflussen. Viel Geld seien der Stadt die Kinder wert. Mit dem Umbau der Grundschule Reisensburg und den neuen Kitas komme man auch diesmal "ein gutes Stück voran". Insgesamt gebe es breit gefächerte Investitionen, sodass der Kreditaufnahme trotz gestiegener Zinsen schweren Herzens zugestimmt werden könne. Die Aula der Maria-Theresia-Mittelschule liege der SPD am Herzen und sollte schnell in Angriff genommen werden. Ihr sei klar, dass die Verpflichtungsermächtigungen mögliche Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren einschränken.

Stadt Günzburg möchte als Arbeitgeber attraktiv bleiben

Angelika Fischer für die GBL/Grüne: Ein ziemlich herausfordernder Haushalt sei es; die Stadt wachse und damit auch die Aufgaben. "Wir hatten mal das Ziel, die Personalkosten unter 30 Prozent des Verwaltungshaushalts zu halten. Davon müssen wir uns aber verabschieden, wenn wir als Arbeitgeber attraktiv bleiben möchten", sagte Fischer. Die Erhöhung der Kreisumlage sei bitter. Als richtige Taktik bezeichnete sie das Vorgehen Günzburgs, sich auf wenige Projekte zu konzentrieren, diese aber zügig umzusetzen. So sei es nun mit der Grundschule in Reisensburg, dem Waldbad, der Jahnhalle, der Umsetzung der Klimaziele sowie der Landesgartenschau. Man sei aber an der finanziellen und personellen Leistungsgrenze angelangt. Ein Extralob erhielt das Stadtbauamt für seine "sehr gute Spürnase für sich auftuende Fördertöpfe".

Sybille Löhle für die Freien Wähler: Löhle sprach von leidenschaftlichen Diskussionen, welche Vorhaben umgesetzt oder zurückgestellt werden müssen. Eine "enorme Kapitalbindung" durch nun angestoßene Vorhaben werde in den nächsten Jahren wenig Spielraum beim Haushalt geben. Die Gewerbesteuereinnahmen seien erfreulich, sind sie doch "der Motor des Haushalts". Der Anteil der Personalkosten im Verwaltungshaushalt betrage inzwischen 31 Prozent. Sie habe große Sorge, dass nicht alle Kitaplätze wegen des Fachkräftemangels besetzt werden können. Lob gab es für die gelungene Planung für den Umbau der Grundschule Reisensburg. Eine äußerst dringliche Maßnahme im nächsten Haushalt müsse die Aula der Maria-Theresia-Mittelschule sein.

Erzieherinnenmangel nicht allein in Günzburg ist extrem

Monika Küchle für den UWB: In den vergangenen Jahren habe die Stadt Krisen gut gemeistert, das werde man auch diesmal schaffen. Im vergangenen Jahr seien die realen Zahlen des Haushalts am Ende besser gewesen als gedacht. Dies helfe in diesem Jahr, um wichtige Infrastrukturen zu realisieren. Küchle befürchtet, dass die Haushaltsberatungen im nächsten Jahr nicht einfacher würden. Positiv hob sie die Landesgartenschau 2029 in Günzburg hervor. "Andere träumen davon, wir realisieren sie." Die Landesgartenschau sei eine große Chance für Günzburg. Als extrem bezeichnete Küchle den Erzieherinnenmangel, der die Stadt vor große Aufgaben stelle.

Hans-Georg Kithil für die FDP: Kithil hob das gesunde Bevölkerungswachstum der Stadt – vor allem durch den Zuzug junger Familien – hervor. Günzburg habe in den vergangenen Jahren an Schönheit gewonnen und ist weiter attraktiv gewonnen. "Die Landesgartenschau ist ein prächtiger Beitrag für den Freizeitwert Günzburgs", sagte Kithil. In diesem Jahr gebe es "mutige Investitionen", besonders positiv hervorzuheben sei die Bereitstellung neuer Betreuungseinrichtungen für Kinder.