Günzburg investiert Millionen für die Zukunft der Wasserversorgung

Die Stadtwerke reagieren mit einer Bestandsanalyse, einer Prognose und hohen Investitionen auf den Bevölkerungszuwachs und den gestiegenen Wasserbedarf in Günzburg.

Für die meisten Menschen in Deutschland ist es selbstverständlich, mit der Öffnung ihres Wasserhahns in der Küche sofort auf sauberes Trinkwasser zurückgreifen zu können. Dass dies nicht überall der Fall ist, belegen jüngste Beispiele aus einzelnen Gemeinden im Landkreis Günzburg. So kam es beispielsweise in Bibertal im Mai infolge von Rohrbrüchen zu einer Verkeimung. Es folgte ein komplettes Nutzungsverbot für Silheim und Kissendorf, das später in ein Abkochgebot umgewandelt worden war. In Teilen Krumbachs herrscht wegen einer Verkeimung ebenfalls seit Mitte November ein Abkochgebot. In Günzburg kennt man diese Probleme bislang nicht. Damit dies auch für die kommenden Jahre und Jahrzehnte so bleibt, haben Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, der zugleich Verwaltungsratsvorsitzender der Stadtwerke ist, sowie deren Vorstand Lothar Böck das Ziel, die Weichen für die Zukunft zu stellen - und sie nehmen dafür viel Geld in die Hand.

Bei der jüngsten Verwaltungsratssitzung des städtischen Kommunalunternehmens wurden die Stadtwerke ermächtigt, entsprechende Planungsschritte einzuleiten und einschlägige Aufträge zu vergeben. Rund zehn Millionen Euro sollen investiert werden. Bereits in der Vergangenheit wurde viel Geld für eine sichere Wasserversorgung mit sauberem Trinkwasser ausgegeben. 2006 wurde eine Wasseraufbereitungsanlage beim Waldbad für rund 4,5 Millionen Euro errichtet, die zweite Aufbereitungsanlage wurde 2011 für etwa 1,5 Millionen Euro saniert. 2012 wurde die Druckerhöhungsanlage im Birket für mehrere hunderttausend Euro erneuert, vier Jahre später wurde ein Hochbehälter für circa 580.000 Euro saniert.

Der durchschnittliche Wasserverbrauch einer Person beträgt 129 Liter pro Tag

Der durchschnittliche Wasserverbrauch einer Person lag laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) im Jahr 2020 bei 129 Litern pro Tag. Das sind hochgerechnet etwa 47.000 Liter pro Jahr. Seit den 90er-Jahren sinkt der Wasserverbrauch in Deutschland. 1990 lag der tägliche Wasserverbrauch beispielsweise bei 147 Litern. Unklar ist, ob er auch in Zukunft zurückgeht oder, wie in den vergangenen Jahren angedeutet, wieder steigt. Ein Grund dafür könnte laut Experten der Klimawandel sein – und extrem heiße Sommer als Folge.

Die Stadt Günzburg erlebte in den vergangenen Jahren einen gewaltigen Bevölkerungszuwachs und einen steigenden Bedarf an Wasser, der auch durch die gewerbliche Entwicklung bedingt ist. Im Hinblick auf diese sich voraussichtlich weiter fortführende Entwicklung ist es nach Ansicht von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig jetzt erforderlich, die Kapazitäten rechtzeitig und vorausschauend an künftige Bedarfe anzupassen. Deshalb haben die Stadtwerke zusammen mit ihrem Verwaltungsratsvorsitzenden den Blick in die Zukunft gerichtet und gemeinsam ein Konzept erarbeitet, das die Entwicklung der Wasserversorgung in Günzburg in den nächsten 20 Jahren berücksichtigt.

Neue Günzburger Brunnenanlage im Bereich des Nauwaldes

Dabei wurden ausgehend von einer Bestandsanalyse entsprechende Zukunftsprognosen errechnet, die auch die kontinuierliche Weiterentwicklung des Stadtgebietes beinhalten. Daraus ergeben sich laut Jauernig künftige Wasserbedarfe, die mittels entsprechender baulicher Maßnahmen bereitgestellt werden müssen. Es sei unter anderem der Neubau einer nachhaltigen Brunnenanlage vorgesehen, welche voraussichtlich im Bereich des Nauwaldes nördlich der Donau entstehen soll. In diesem Zusammenhang wird das bestehende Wasserschutzgebiet überprüft und bei Bedarf angepasst. Ein solches wasserrechtliches Verfahren ist laut Aussage von Lothar Böck, Vorstand der Stadtwerke Günzburg, sehr vielschichtig. Dabei werden geologische, aber auch äußere Einflüsse auf das Gebiet untersucht. Klimatische Veränderungen durch Starkregen-Ereignisse oder längere Trockenperioden spielen dabei ebenso eine Rolle.

Um die Trinkwasserversorgung Günzburgs für die kommenden Jahrzehnte neu auszurichten, stehen laut Böck zudem Investitionen für die Anbindung eines neuen Brunnens an die Aufbereitungstechnik sowie die Anpassung derselben an. In einem weiteren Schritt müssen sodann die Hochbehälterkapazitäten um eine weitere Speicheranlage von rund 5000 Kubikmeter - die bisherige Speicherkapazität liegt bei 7000 Kubikmetern - erweitert werden. Die Speicherkapazitäten orientieren sich am Höchsttagesbedarf zu Spitzenzeiten.

Bis zu 1,5 Millionen Euro jährlich für das Leitungsnetz von Günzburg

Die jeweils erforderlichen Maßnahmen können laut Jauernig immer nur schrittweise und unter Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes erfolgen. Das gesamte Investitionsvolumen ist aus heutiger Sicht mit über zehn Millionen Euro angesetzt. Nicht eingerechnet sind dabei die Baumaßnahmen im Leitungsnetz, die bei jährlich bis zu 1,5 Millionen Euro liegen. Probleme mit der Finanzierung gebe es laut Oberbürgermeister keine. Die Stadtwerke Günzburg sind ein selbstständiges Kommunalunternehmen, welches neben der Frischwasserversorgung und Abwasserentsorgung für das Waldbad und die Tiefgarage Altstadt zuständig ist. Es gebe einen eigenen Haushalt und die Eigenkapitalquote sei ordentlich. In den vergangenen beiden Jahrzehnten seien zweistellige Millionenbeiträge in die Wasserver- und -entsorgung investiert worden. "Wir sind up to date. Bei Starkwinter kann es zwar immer wieder mal einen Wasserrohrbruch geben, aber der ist innerhalb weniger Stunden behoben", sagt Jauernig. Ziel sei es laut dem Oberbürgermeister, die zusätzlichen Kapazitäten bis 2030 zur Verfügung zu haben: "Wir müssen im Laufe der nächsten Jahre die Hausaufgaben abarbeiten, denn es wird viel teurer, wenn wir nicht jetzt, sondern unter Druck investieren müssen."

„Zurzeit fördern die Stadtwerke durchschnittlich 2,5 Millionen Kubikmeter Frischwasser jährlich. Diese Fördermengen aus den verschiedenen Grundwasserschichten müssen vom Wasserwirtschaftsamt genehmigt werden. Gefördert wird aus unterschiedlichen, sogenannten Grundwasserstockwerken aus Tiefen von sechs Metern, 80 Metern bis zu Tiefen von 260 Metern“, sagt Stadtwerke-Vorstand Böck. „Die Anlagen unseres Wasserwerkes befinden sich an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr in Betrieb, um den Haushalten und Abnehmern jederzeit bestes Trinkwasser zur Verfügung stellen zu können. Trinkwasser ist das Lebensmittel schlechthin und unterliegt höchsten Qualitätskontrollen." Wie wichtig eine geordnete Trinkwasserversorgung für eine Stadt ist, zeigt sich meistens erst dann, wenn im Zuge von Rohrbrüchen kurzfristig Ausfälle entstehen. Damit diese so schnell als möglich behoben werden können, sorgen zehn Mitarbeitende des Wasserwerkes dafür, das etwa 150 Kilometer lange Leitungsnetz und die technischen Anlagen zu warten, zu unterhalten und zu erneuern.

Günzburger Leitungsnetz versorgt 5500 Grundstücke

Die Stadtwerke Günzburg sind aktuell für die Versorgung des Stadtgebietes und aller sieben Stadtteile verantwortlich. Dazu betreiben sie verteilt über das Stadtgebiet verschiedene Brunnen, Aufbereitungs- und Drucksteigerungsanlagen sowie Hochbehälter. Das Leitungsnetz versorgt etwa 5500 Grundstücke. Zudem erhalten verschiedene Umlandgemeinden wie Offingen oder Rettenbach Wasserlieferungen aus dem Stadtgebiet.

„Diskussionen über die Liberalisierung oder gar Privatisierung von Wasserversorgungsunternehmen zugunsten privatwirtschaftlicher Interessen, wie sie in den vergangenen Jahren immer wieder aufgeflammt sind oder im europäischen Ausland zu beobachten waren, haben in unserer Gesellschaft nichts zu suchen. Die Trinkwasserversorgung muss daher auch in Zukunft als Einrichtung der öffentlichen Daseinsvorsorge in kommunaler Hand bleiben“, betont Jauernig. Als mahnendes Beispiel nennt er Berlin, wo die Wasserbetriebe teilprivatisiert wurden und die Wasserpreise in der Folge stark stiegen. Nach 15 Jahren war die Wasserversorgung wieder in öffentlicher Hand. "Gutes sauberes Wasser ist das Gold der Zukunft. Wir wollen uns wirtschaftlich und gesellschaftlich weiterentwickeln und müssen die sichere Versorgung sehr frühzeitig gewährleisten", sagt Jauernig. (mit AZ)