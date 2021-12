Bibertal

vor 36 Min.

Trinkwasserprobleme: Bibertal holt sich Hilfe von den Stadtwerken Ulm

Plus Wegen anhaltender Trinkwasserprobleme in ganz Bibertal wurde kurzfristig eine Bürgerversammlung einberufen. Welche Pläne der Bürgermeister hat.

Von Sandra Kraus

In ganz Bibertal gilt seit vergangener Woche ein vom Gesundheitsamt erlassenes Abkochgebot. Und daran wird sich auch in den nächsten Wochen nichts ändern. Mit einer ganz kurzfristig anberaumten Bürgerversammlung ging Bürgermeister Roman Gepperth an die Öffentlichkeit. Für maximal 200 Personen war die Mehrzweckhalle in Kissendorf mit Abstand aufgestuhlt, einige Plätze blieben frei. Am Einlass kontrollierte die Feuerwehr die Einhaltung der 3G-Regel, drinnen herrschte FFP2-Maskenpflicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen