Günzburg

vor 13 Min.

Legoland Günzburg plant trotz tagelanger Trockenheit ein großes Feuerwerk

Plus Am Samstag findet eine Feuerwerkshow im Legoland statt. Nicht alle finden das gut. Aber: Die Waldbrandgefahr ist gering. Vorher wurde tagelang bewässert.

Von Sophia Huber

Eine Zeitreise ins vorige Jahrhundert – mit Shows, Livebands und Deko im Retrostil. Überall schimmert und leuchtet es "und als Krönung jeder funkelnden Sommernacht bringt die große Jubiläums-Feuerwerkshow um ca. 22 Uhr zum Staunen". So bewirbt das Legoland in Günzburg die Sommernächte, die anlässlich des 20-jährigen Jubiläums stattfinden. Am 30. Juli gab es die erste Sommernacht, diesen Samstag und den darauffolgenden am 13. August finden die anderen beiden Eventtage mit einem großen Abschlussfeuerwerk statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen