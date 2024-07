Nach dem Jahrhunderthochwasser: Schwere Vorwürfe gegen Stadt Günzburg und Feuerwehr

Es war nicht das erste Hochwasser, das Michaela Koch in Wasserburg getroffen hat. Genauer gesagt, war es ihr fünftes. Schon als Kleinkind musste die heute 49-Jährige mitansehen, wie just neben ihrem Elternhaus die Günz über die Ufer trat. Aber ein so heftiges, ja dramatisches Hochwasser wie im Juni hat sie noch nicht erlebt. „Das Wasser ist so schnell angestiegen, ich habe noch nie gesehen, dass es zu den Fenstern hereinkommt“, berichtet sie. Sie selbst, ihr Lebensgefährte und ein guter Freund wurden im Haus von den Fluten eingeschlossen, mussten am Ende mit dem Helikopter gerettet werden. Was bleibt, sind zwei kaputte Gebäude, ein gewaltiger Schaden, Albträume, Wut und Enttäuschung. „Es geht nicht, dass man die eigenen Leute absaufen lässt“, erhebt sie schwere Vorwürfe gegen Teile der ortseigenen Feuerwehr und auch gegen die Stadt Günzburg.

Was Koch drei Wochen nach dem Jahrhunderthochwasser erzählt, klingt wie die fesselnde Geschichte aus einem Katastrophenfilm im Fernsehen. Mit dem kleinen Unterschied, dass es die Wasserburgerin am eigenen Leib erlebt hat. Am ersten Juni-Wochenende habe sie wie immer reagiert, wenn an der Günz eine Überschwemmung droht: Sie habe sich keine größeren Sorgen gemacht, bisher sei sie glimpflich davongekommen. Ihre Eltern hatten einst in Haus und Gärtnerei, die sie auf dem Gelände direkt neben dem Flüsschen gebaut haben, Vorsorge gegen die Fluten getroffen, wohl wissend keinen Keller gebaut. Sie selbst hatte beim An- und Umbau des Betriebsgebäudes Anfang der 2000er-Jahre noch einmal Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, im Erdgeschoss bewusst alle Steckdosen hüfthoch und die Heizung auf einen Sockel setzen lassen, Holzsicherungsschotten an der Garage eingebaut.

Vor der Rettung mit dem Hubschrauber wurden Michaela Koch und Martin Stegmüller genau instruiert, wie sie sich einhaken und sichern müssen. Foto: Koch

Als diesmal der Katastrophenfall ausgerufen wurde, „haben wir unseren Hochwasserschutz selbst vorzeitig gemacht, wie immer“, erzählt die 49-Jährige. Zusätzlich zu den bereits vier im Haus gelagerten Pumpen kaufte sie vorsichtshalber zwei weitere im Baumarkt. Ihr Auto parkte sie auch noch um. Dass die örtliche Feuerwehr im Laufe des Samstags über Lautsprecher die Anwohner aufforderte, die Häuser zu verlassen, sei nicht bis zu ihr durchgedrungen. Die ganze Nacht über verbrachten sie, ihr Lebensgefährte Daniel Neubauer und Freund Martin Stegmüller damit, einlaufendes Wasser aus dem Erdgeschoss zu pumpen.

Ein Container schwamm nachts wie die Titanic durch den Hof

Das Herz habe ihr gestockt, als mitten in der Nacht mit riesigem Krach ein Container vom Nachbargrundstück „wie die Titanic“ angeschwommen kam. „Ich hatte Angst, dass er gegen das Haus kracht“, erzählt Koch. Er riss „nur“ die Asphaltschicht im Hof weg, hinterließ tiefe Löcher im Boden und blieb an der nahegelegenen Günzbrücke hängen. Bis dahin habe sie aber noch geglaubt, „wir schaffen es“. Morgens um sechs Uhr sei das Wasser draußen aber schon unterhalb der Fensterkante gestanden, eine halbe Stunde später darüber. Als ein Baumstamm die Haustür durchschlug und das Wasser herein schoss, „da war es aus“. Das Trio gab den Kampf auf, Michaela Koch setzte einen Notruf ab.

Daniel Neubauer musste im Erdgeschoss des Hauses seiner Lebensgefährtin Michaela Koch permanent Wasser auspumpen. Draußen stand das Wasser schon knapp unterhalb der Fensterkante. Foto: Koch

Bis zum Nachmittag mussten die Drei ausharren, bis Rettung nahte. „Wir haben uns schon darauf eingerichtet, auf dem Balkon zu übernachten“, sagt Koch. Per Boot kamen die Kräfte der Wasserwacht nicht durch, die Strömung war zu kräftig. Angegurtet an einem Seil, wurden die Drei schließlich per Helikopter ausgeflogen. „Das hat top funktioniert“, findet Koch nur positive Worte für ihre „Lebensretter“. Weniger gut fällt ihr Urteil über die ortseigene Feuerwehr aus. „Da hatte ich mir viel mehr erhofft, ich fühle mich im Stich gelassen. Die Kommunikation war gleich null“, nimmt sie kein Blatt vor den Mund. „Ein Dorf sollte eine Gemeinschaft sein, das war es leider nicht.“ Auch von der Stadt Günzburg ist die gelernte Floristin enttäuscht. Der Oberbürgermeister habe sich in erster Linie um die Unterstadt gekümmert und alle anderen Stadtteile außer Acht gelassen. „Hier war es wirklich lebensgefährlich“, betont die Wasserburgerin.

Als sie nach der Katastrophe wieder zurückkehren durfte, sei der Schock groß gewesen. „Es hat ausgeschaut wie im Krieg.“ Alles en détail aufzuzählen, was kaputtgegangen ist, würde zu weit führen. Denn eigentlich sei so gut wie alles „Schrott“, ob Heizung, Waschmaschine, Trockner oder Rasenmäher. Viel schlimmer aber ist, dass das Haus ihrer Eltern, in dem der Jüngste ihrer drei Söhne gelebt hat, Totalschaden erlitten hat. Es sei nichts mehr zu retten gewesen, sämtliche Echtholzmöbel vernichtet, ihr Sohn von heute auf morgen obdachlos. In ihrem eigenen Wohnhaus muss nicht nur das Erdgeschoss saniert werden, im Obergeschoss zeigt sich bereits überall Schimmel an den Wänden.

Das Gelände rund um das Haus von Michaela Koch stand mehr als eineinhalb Meter unter Wasser. Foto: Koch

Die 49-Jährige ist normalerweise eine Kämpferin, hat Nerven wie Drahtseile, aber im Moment weiß sie nicht, wie es weitergehen soll. Pro Haus hat sie 2500 Euro Soforthilfe erhalten, sie spricht von „Peanuts“. Wie es mit einer Versicherung aussieht? Die Hauseigentümerin winkt ab. Ihre Eltern hätten es in den 70er Jahren versucht und seien bereits damals gescheitert. Sie selbst hätte den Vertrag gerne geändert, „wenn es erschwinglich gewesen wäre“. Doch 3000 Euro im Jahr hinzulegen, sei utopisch, als alleinerziehende Mutter mache sie finanziell keine großen Sprünge. „Ich bin auf mich alleine gestellt, trage den Schaden selbst“, sagt sie. Der Freistaat habe allen Hochwasseropfern Unterstützung versprochen, aber die komme bei ihr nicht an. „Das ist nicht gerecht.“ Und gegen die Angst vor einem weiteren Hochwasser, gegen die Panik, wenn Wasser rauscht, gegen die ständigen Albträume gebe es sowieso keine Hilfe. „An die Schäden an der Psyche denkt keiner.“