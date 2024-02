Neuer Tourismus-Rekord: Über 600.000 Übernachtungen in Günzburg

Die Zahl der Übernachtungen in Günzburg ist 2023 auf ein Rekordniveau gestiegen. Zum zweiten Mal wurden nach 2018 mehr als 600.000 Übernachtungen registriert.

Günzburg wird bei Touristen immer beliebter. Die Große Kreisstadt vermeldete ein neues Rekordniveau. Exakt 609.025 Übernachtungen wurden laut Statistischem Landesamt Bayern in der Großen Kreisstadt gezählt. Das bedeutet ein Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Diese Zahlen sprechen eindeutig für sich: Günzburg ist ein echter Besuchermagnet, immer mehr Gäste entdecken Günzburg als lebendige Stadt mit einer langen Geschichte und lohnenden Sehenswürdigkeiten für sich“, kommentiert der Günzburger Oberbürgermeister Gerhard Jauernig diese Rekordzahl.

Natürlich sei das Legoland Deutschland Resort der Hauptanziehungspunkt für Besucher aus der ganzen Welt. „Aber auch unsere vielfältigen Kulturangebote, unsere einmalige Innenstadt mit dem wunderschönen Marktplatz als Zentrum und unsere Natur mit einem umfangreichen Rad- und Wanderwegangebot machen Günzburg zu einem beliebten Ziel für Menschen jeden Alters“, freut sich der Oberbürgermeister über die Beliebtheit der 22.000-Einwohner-Stadt.

Gästezuwachs in Günzburg nimmt wieder Fahrt auf

Nach den von der Pandemie geprägten Jahren 2020 und 2021 nahm der Tourismus in Günzburg bereits im Jahr 2022 wieder richtig Fahrt auf. Gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2018 stiegen die Übernachtungen im Vorjahr um rund 3000 an. Mehr als 380.000 Gästeankünfte in Günzburg im Jahr 2023. Der Gästezuwachs macht sich auch bei der Zahl der Ankünfte bemerkbar. Diese stiegen im Vergleich zu 2022 um 38.484 auf 381.411 an. Im Vergleich: 2013 wurden in Günzburg 116.260 Ankünfte registriert. Der Statistik zufolge waren die Übernachtungszahlen in den Jahren vor Corona stetig bergauf gegangen, von 183.772 im Jahr 2013 bis 589.685 im Jahr 2019. Im Corona-Krisenjahr 2020 brachen sie auf rund 290.000 ein und erholten sich 2021 nur langsam.

Übernachtungszahlen: Günzburg liegt in Schwaben auf Rang zwei

Gäste aus dem Ausland (48,04 Prozent) und aus Deutschland (51,96 Prozent) hielten sich im vergangenen Jahr beinahe die Waage. „Es war eminent wichtig, dass wir auch in der Corona-Zeit und im vergangenen Jahr aktiv waren und uns immer weiterentwickelt haben“, sagt Anja Hauke, Leiterin der Tourist-Information Günzburg-Leipheim, die mit ihrem Team auch in diesem Jahr einige Neuheiten parat hält. Unter anderem wurden neue Themenführungen kreiert und ein digitales Buchungssystem für die Teilnahme an den Rundgängen durch Günzburg eingeführt. „Dadurch wird es jetzt noch einfacher, mit unseren Guides einen Spaziergang durch unsere schöne Stadt zu unternehmen“, erklärt Hauke. Für Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ist der Tourismus in Günzburg ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: „Daher ist die Zunahme der Übernachtungen eine sehr gute Nachricht für die Stadt.“ Günzburg liege in Schwaben auf Platz zwei. Der Anstieg an Übernachtungen zeige sich auch an den Zahlen für den Landkreis Günzburg. Im vergangenen Jahr wurden bei insgesamt 566.415 Ankünften 992.322 Übernachtungen registriert. Das ist ein Plus von rund elf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Günzburg liege damit im Vergleich mit den anderen Landkreisen in Schwaben, hinter der Bezirkshauptstadt Augsburg, auf dem zweiten Rang. Die Stadt und der Landkreis Günzburg profitierten von einem bundesweiten Trend: Deutschland ist im Jahr 2023 das beliebteste Reiseziel der Bundesbürger gewesen, dieser Trend soll auch 2024 anhalten. (AZ)