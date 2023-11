Stadtführungen in Günzburg locken mit neuen Ideen viele Besucher an

Mehr als 3300 Menschen nahmen 2023 bereits an Stadtrundgängen in Günzburg teil. Die Bilanz der Rundgänge fällt rundum positiv aus.

Die Günzburger Altstadt steckt voller Geschichte, denn Römer, Habsburger und große Baumeister haben zeitlebens ihre Spuren hinterlassen. Über diese, zum Teil recht turbulenten Zeiten, gibt es viele Geschichten und interessante Fakten zu berichten. Stadtführungen waren in diesem Jahr extrem beliebt, freut sich Anja Hauke, die Leiterin der Tourist-Information Günzburg-Leipheim. Im Vergleich zum Vorjahr gab es in der Nachfrage einen beachtlichen Anstieg. Im kommenden Jahr wird das Angebot an Stadtführungen erweitert.

Das Erfolgsrezept liege neben der attraktiven Stadt auch an den engagierten Stadtführerinnen und Stadtführern, erläutert Hauke. „Die neun Guides kennen die wichtigsten Zahlen und Fakten, aber auch die interessantesten und spannendsten Anekdoten aus der 2000-jährigen Günzburger Historie und geben diese mit großer Begeisterung und Leidenschaft weiter." Die Leiterin der auf dem Günzburger Schloßplatz ansässigen Tourist-Information zog nach der letzten öffentlichen Stadtführung am 31. Oktober eine Bilanz. Die Anzahl der Teilnehmer an den Rundgängen durch Frauenkirche, Friedhof, Stadtturm und die Altstadt erfuhr im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung: Insgesamt nahmen 3.375 Personen an den Stadtführungen teil. Das bedeutet im Vorjahresvergleich ein Plus von 21,4 Prozent. Auch die Anzahl der Führungen ist gestiegen: 210-mal (Vorjahr 178) gingen die Günzburger Guides mit ihren Gruppen auf Entdeckungsreise. 43 dieser Rundgänge waren öffentlich, 167 wurden individuell gebucht. Der Monat mit der größten Anzahl an Teilnehmern war der September. Hier begleiteten die Günzburger Expertinnen und Experten bei 42 Rundgängen 864 Personen. Die mit 64 Teilnehmenden am besten besuchte Führung war „Kriminelles & Kurioses“ am 4. August 2023.

Fünf neue Stadtführungen in Günzburg im kommenden Jahr

„Wir beobachten, dass auch immer wieder Günzburgerinnen und Günzburger, aber auch Menschen aus der näheren Umgebung zu unseren Rundgängen kommen. Das Interesse an der Geschichte ihrer Heimat ist groß“, berichtet Anja Hauke. 2024 wird das Angebot an Themenführungen erneut erweitert. Insgesamt stehen fünf neue Touren auf dem Programm. Stadtführerin Antje Mühlenbein kreierte zwei neue Führungen für Erwachsene und eine Tour für Kinder. Die Titel lauten „ Günzburg zum Probieren - die kulinarische Stadtführung“, „Todschick – Tuchhandel, Textilindustrie und tödliche Mode“ und „Es war einmal in Günzburg - eine kinderleichte Reise durch die Stadtgeschichte“. Neu ist auch die von Stefan Baisch ausgearbeitete Führung „Mauern, Tore und Türme“.

Programme liegen bereits aus

Exklusiv zum 25. Jahrestag der Tourist-Information Günzburg-Leipheim wird es 2024 eine Jubiläumsführung geben. Stadtführerin und ehemalige Leiterin der Tourist-Information, Christine Gorzitze, führt ihre Begleiter an zwei Terminen zu den Anfängen des Tourismus in Günzburg. Die Tickets für die Führungen im kommenden Jahr sind bereits in der Tourist-Information Günzburg-Leipheim zu haben. „Im Dezember liegt das Programm für die öffentlichen Führungen bei uns in der Tourist-Information aus. Die Termine sind dann auch im Internet auf der Seite www.guenzburg-tourismus.de zu finden“, so Anja Hauke.

Informationen zu den Stadtführungen oder Tickets gibt es telefonisch unter der Telefonnummer 08221-200444 oder per E-Mail an die Adresse info@tourismus.guenzburg.de. (AZ)