So stellt sich der Landkreis Günzburg zum "Deutschlandticket"

Der Kreisausschuss beschließt, dass mehr Schüler das 49-Euro-Ticket erhalten, als ursprünglich geplant. Warum das so ist und warum Kreisrat Brandner das spannend findet.

Rund 3850 Schülerinnen und Schüler, die im Kreis Günzburg eine weiterführende Schule besuchen und die ihre Fahrkarte bisher vom Landkreis erhalten haben, bekommen ab dem 1. Mai das deutschlandweit gültige 49-Euro-Ticket. Die Maßnahme soll zunächst bis zum 31. Dezember 2023 befristet sein und setzt voraus, dass ein Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulweges besteht. Auch 965 Schülerinnen und Schüler, deren Fahrkarte bisher monatlich weniger kostete als 49 Euro, werden nach einem einstimmigen Beschluss des Kreisausschusses das Deutschlandticket erhalten.

Für die freiwillige Leistung und den Ausgleich des Differenzbetrags ergeben sich für den Landkreis in diesem Jahr Ausgaben in Höhe von rund 42.000 Euro. Im Gegenzug belaufen sich die Einsparungen im Bereich der Schülerbeförderung durch die Einführung des 49-Euro-Tickets im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für den Zeitraum von Mai bis Dezember auf rund 480.000 Euro.

Deutschlandticket gilt nicht nur für den Schulweg

Landrat Hans Reichhart ( CSU) sagte in der Sitzung am Donnerstag, dass damit "alle Schülerinnen und Schüler gleichbehandelt werden". Die Jugendlichen könnten das 49-Euro-Ticket dann nicht nur für Fahrten zur Schule, sondern auch in ihrer Freizeit nutzen. Zudem könnten sie frei entscheiden, ob sie mit dem Bus oder der Bahn fahren.

Gerd Olbrich ( SPD) und Josef Brandner (Freie Wähler) sprachen von einer "sinnvollen Maßnahme". Gleichwohl gab Brandner zu bedenken, dass etwa 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler keine ÖPNV-Fahrkarte hätten. "Wir machen ein Fass auf, was spannende Diskussionen zur Folge haben könnte."

Ausschuss verweist auf Land und Bund

Der Ausschuss stimmte auch der Einführung des Deutschlandtickets im Verkehrsverbund des Landkreises Günzburg zum 1. Mai und befristet bis zum 31. Dezember 2023 zu. Der vollständige finanzielle Ausgleich durch Bund und Freistaat Bayern müsse jedoch sichergestellt sein, heißt es im einstimmigen Beschluss.

Bei der Umsetzung des Deutschlandtickets stellen Bund und Länder jeweils 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Etwaige Mehrkosten, die den Verkehrsunternehmen 2023 entstehen, werden von ihnen je zur Hälfte getragen. Auch in den Folgejahren wollen Bund und Länder gemeinsam vereinbaren, wie die Finanzierung geregelt wird.

Der Günzburger Landrat erwartet eine hohe Akzeptanz des neuen Angebots

Landrat Reichhart erwartet in der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz für das 49-Euro-Ticket. Das hätten Erfahrungen in der Vergangenheit mit dem Angebot des Neun-Euro-Tickets gezeigt. "Es besteht die berechtigte Hoffnung, dass mehr Menschen vom Auto auf Zug und Bus umsteigen." Reichhart räumte aber ein, dass es durchaus Landkreise gebe, die noch Probleme sehen und sich die Einführung des Deutschlandtickets für den öffentlichen Personennahverkehr zu einem Startpreis von 49 Euro überlegen.

"Es wäre ein Treppenwitz, wenn wir die einheitliche Fahrkarte im Landkreis Günzburg nicht anbieten", betonte SPD-Fraktionschef Olbrich (SPD). Brandner sprach von einem "weiteren Eingriff des Staates in den Markt" und einer "Radikalkur für den ÖPNV". Zudem werde das Ticket ab dem 1. Januar 2024 ausschließlich in digitaler Form zu erhalten sein. Brandner: "Bei allen Hürden, die es noch gibt, ist es dennoch ein Riesenschritt."

CSU-Fraktionsvorsitzender Strobel: "Wir dürfen diesen Zug nicht verpassen"

Stefan Baisch (Junge Union) sagte, die Mobilität habe sich stark verändert. Die Attraktivität des ÖPNV vor allem auch für die junge Generation kranke jedoch an den hohen Preisen. Ein weiteres Problem sei der bisherige Tarifdschungel, der jetzt mit einem einfachen und günstigen Angebot beendet werde. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Robert Strobel meinte kurz und knapp: "Wir dürfen diesen Zug nicht verpassen und müssen aufspringen."