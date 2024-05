Günzburg

18:00 Uhr

Tötungsdelikt in Günzburg: Anklage gegen 39-jährigen Italiener erhoben

Plus Der Mann, der im Januar in Günzburg eine Frau umgebracht haben soll, muss sich demnächst vor dem Landgericht verantworten. Jetzt steht fest, wie das Opfer ums Leben kam.

Von Heike Schreiber

Gut drei Monate, nachdem ein 39-jähriger Mann eine gleichaltrige Frau in seiner Wohnung in Günzburg umgebracht haben soll, ist jetzt Anklage gegen den Mann erhoben worden. Die Polizei habe die Ermittlungen abgeschlossen, teilte Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm auf Nachfrage mit. Die Anklage sei vor wenigen Tagen dem Landgericht Memmingen zugestellt worden, das nun die Unterlagen prüfen und einen Termin bestimmen müsse. Was dem 39-jährigen Italiener, der sich seit dem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft befindet, vorgeworfen wird.

Über Wochen hinweg hatte sich die Polizei in Schweigen gehüllt. Bis jetzt war unklar, wie die Frau am 28. Januar ums Leben gekommen ist. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, hätten keine Details preisgegeben werden sollen, hieß es stets seitens des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West. Auch Oberstaatsanwalt Thamm hielt sich bis zuletzt bedeckt. Bekannt war nur so viel: Eine Frau rief an jenem Januarvormittag bei der Polizei in Günzburg an und schlug Alarm, dass ein Mann nicht nur sich selbst umbringen wolle, sondern dass er bereits eine Person getötet habe. Als die Polizei das Wohnanwesen des 39-jährigen Mannes überprüfte, entdeckte sie dort tatsächlich die Leiche einer Frau. Die Polizei nahm den Mann nach längerer Fahndung noch am selben Tag vorläufig fest, musste ihn aber aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes fachkundig betreuen lassen.

