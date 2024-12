Verlosung: Die Klingende Bergweihnacht im Forum

Alle Jahre wieder lädt die Klingende Bergweihnacht die großen Stars der Schlager- und Volksmusikszene ein. Dieses Jahr sind in Günzburg mit dabei: Patrick Lindner, Rosanna Rocci, Nadin Meypo, Bianca App und die Geschwister Niederbacher. Die Künstler überzeugen mit klangvollen und stimmungsvollen Liedern. Sie entführen ihre Gäste aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit in die Welt der Klingenden Bergweihnacht und versprechen ein stimmungsvolles Konzert mit viel Zeit zum Träumen und Abschalten.

Seit über 30 Jahren ist Patrick Lindner europaweit auf den Bühnen als gefeierter Star unterwegs. 1989 wurde er beim Grand Prix der Volksmusik entdeckt und hat sich seither immer wieder neu erfunden. Der gelernte Koch erhielt den bis heute einzigen Bambi in der Kategorie Volksmusik. Rosanna Rocci, der populärste Schlagerexport aus Italien, ist bekannt für ihre temperamentvollen Auftritte und ihre charismatische Bühnenpräsenz. Mit Hits wie „Arrivederci Hans“ und „Ich geh für dich durchs Feuer“ hat sie sich einen festen Platz in der Schlagerwelt erobert. Ihre italienischen Wurzeln verleihen ihren Auftritten eine besondere Note, die das Publikum immer wieder begeistert.

Entertainerin Nadin Meypo ist ein Geheimtipp in der Schlagerbranche

Nadin Meypo gilt mittlerweile als Geheimtipp in der Schlagerbranche. Die strahlende Frohnatur hat die Gute Laune gepachtet und ihr Lachen begeistert die Schlagerfans. Sie hat sich bundesweit bei zahlreichen Hitparaden platziert und war gerade mit Semino Rossi auf ausverkaufter Tournee. Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr mit ihrer temperamentvollen Moderation das Publikum überzeugt hatte, dürfen sich die Musikfreunde auch bei diesem Konzert auf die Entertainerin freuen.

Icon Vergrößern Patrick Lindner erfindet sich immer wieder neu. Auch er ist bei der Klingenden Bergweihnacht dabei. Foto: German Popp Icon Schließen Schließen Patrick Lindner erfindet sich immer wieder neu. Auch er ist bei der Klingenden Bergweihnacht dabei. Foto: German Popp

Bianca App ist in der Volksmusik- und Schlagerbranche sehr bekannt, da sie früher Frontsängerin bei der Volksmusikgruppe „Die Schäfer“ war. Bei der Klingenden Bergweihnacht erleben die Gäste ein Novum – seit der Auflösung der Schäfer ist dies ihr erster Auftritt. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrem natürlichen Charme sorgt sie für unvergessliche Momente und stimmungsvolle Unterhaltung. Die Geschwister Niederbacher aus Südtirol stehen für musikalische Vielfalt und Harmonie. Mit ihrer Mischung aus traditionellen und modernen Klängen bringen sie frischen Wind in die Volksmusikszene und begeistern ihr Publikum mit energiegeladenen Auftritten und musikalischem Können.

Dreimal zwei Karten für die Klingende Bergweihnacht zu gewinnen

Für alle Schlagerfreunde gibt es Karten im Ticketcenter im Forum am Hofgarten, Telefon 08221/366320, bei www.eventim.de, www.schlagershop24.com, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter der Hotline 07223/9534466. Oder aber beim Gewinnspiel der Günzburger Zeitung: Die Redaktion verlost dreimal zwei Tickets für die Klingende Bergweihnacht am Samstag, 21. Dezember, um 19 Uhr. Wer mitmachen will, sendet eine E-Mail mit vollständigem Namen und Adresse an gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de (Betreff: Bergweihnacht). Einsendeschluss ist Donnerstag, 19. Dezember, 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt und die Tickets an der Abendkasse hinterlegt. Mehrfachteilnahmen werden nicht berücksichtigt.

