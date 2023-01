Wieder 28 Pflegekräfte für Intensiv– und Anästhesiepflege examiniert

Pflegekräfte für Intensiv und Anästhesiepflege tragen viel Verantwortung. Die nötige Kompetenz vermittelt die Weiterbildungsstätte Krumbach-Günzburg-Dillingen.

Nach zweijähriger berufsbegleitender Weiterbildung haben 28 Pflegekräfte ihr Examen an der Weiterbildungsstätte Krumbach-Günzburg-Dillingen nach den Vorgaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) erfolgreich abgelegt und sind jetzt Pflegekräfte für Intensiv- und Anästhesiepflege. Vier Pflegekräfte aus der Klinik Günzburg, eine Pflegekraft aus der Klinik Krumbach sowie acht Pflegekräfte aus dem Bezirkskrankenhaus Günzburg werden somit im Landkreis Günzburg tätig sein. Weitere 15 Pflegekräfte verteilen sich auf Kliniken in Dillingen/ Wertingen sowie in Ulm und Augsburg.

Seit vielen Jahren nutzen unter anderem das Bundeswehrkrankenhaus Ulm, die Donauklinik Neu-Ulm, die Stiftungsklink in Weißenhorn sowie das Therapiezentrum Burgau und die Stadtklinik am Diako in Augsburg das Weiterbildungsangebot an der Weiterbildungsstätte in Günzburg. In den letzten beiden Jahren zeigte es sich noch deutlicher: Pflegekräfte für Intensiv- und Anästhesiepflege tragen eine hohe Verantwortung in der Versorgung von Patienten in kritischen Situationen auf den Intensivstationen und in der Überwachung während der Narkosen im OP.

Pflegekräften im Kreis Günzburg wird umfassendes Wissen vermittelt

Die dafür notwendige Kompetenz und das spezifische pflegerische und medizinische Wissen vermittelt die Weiterbildung in mehr als 720 theoretischen Unterrichtsstunden und etwa 2000 praktischen Einsatzstunden auf den Intensivstationen und Anästhesieabteilungen. Durch Hospitationen im Herzkatheterlabor, im Rettungsdienst sowie auf Frühgeborenen-Intensivstationen gewinnen die Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen Einblicke in viele verschiedene Fachbereiche. „Bedingt durch die Pandemie mussten wir das Unterrichtskonzept Mitte des Jahres 2020 vollständig auf digitale Lernformen umstellen“, erläutert Rainer Heubach, der Pflegerische Leiter der Weiterbildungsstätte. Es sei trotz der neuen Lernbedingungen geglückt, sehr gute Leute für die Region auszubilden.

Gute Praxis-Anleitung trotz der Pandemie

Erfreulicherweise konnten alle Teilnehmenden trotz der hohen Arbeitsbelastung während der Corona-Pandemie auf den Intensivstationen eine gute praktische Anleitung erhalten und alle praktischen Abschlussprüfungen abhalten. Dass der Bedarf an qualifizierten Pflegekräften nach wie vor sehr hoch ist, zeigt die Nachfrage für den neuen Weiterbildungskurs, der im Januar 2023 bereits wieder gestartet ist. Unter der pflegerischen Leitung von Rainer Heubach (Klinik Günzburg ), der pädagogischen Leitung Beatrice Stöckle ( BKH Günzburg ) und Dr. Elfriede Böck, Ärztliche Leitung ( Klinik Krumbach ) werden über die nächsten zwei Jahre erneut 24 weitere Pflegekräfte aus neun verschiedenen Krankenhäusern ihre Weiterbildung absolvieren. Die Weiterbildungsstätte Krumbach-Günzburg-Dillingen trägt dazu bei, dem großen Mangel an speziell ausgebildeten Pflegekräften entgegenzuwirken und die Attraktivität des Pflegeberufes speziell in den Intensivpflegebereichen zu fördern. (AZ)