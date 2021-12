Landkreis Günzburg

vor 5 Min.

Wohl am Silvesterabend wird das Atomkraftwerk Gundremmingen abgeschaltet

Plus Die Vorbereitungen für den historischen Tag in Gundremmingen laufen bereits. Während die Zeichen auf Rückbau stehen, müssen auch neue Gebäude errichtet werden.

Von Christian Kirstges

An Silvester wird das Atomkraftwerk (AKW) Gundremmingen für immer vom Netz genommen. Zu welcher Uhrzeit kann Anlagenleiter Heiko Ringel zwar noch nicht sagen, aber es werde wohl in der zweiten Tageshälfte sein, wahrscheinlich in den Abendstunden. Das erklärte er am Dienstag bei einem virtuellen Pressegespräch. Es werde nicht anders laufen als bei den Revisionen der vergangenen Jahre, die Bürgerinnen und Bürger würden davon nichts merken. Erst wenn die Dampffahne aus dem Kühlturm von Block C kleiner und dann endgültig verschwunden sein wird, ist auch von außen klar: Die Atomstromproduktion im einst größten Kernkraftwerk Deutschlands ist Geschichte. Das Prozedere selbst ist unspektakulär, vielmehr Routine für das Personal - wenngleich der Anlass es natürlich nicht ist. Die Vorbereitungen laufen.

