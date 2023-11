Haldenwang

vor 17 Min.

In Haldenwang regiert das bisherige Prinzenpaar weiter

Plus Neben Patrizia I., die Fröhliche, und Lukas I. von den Roggenkugeln gibt es wieder ein Kinderprinzenpaar: Vanessa I., die Quirlige, und Lukas II., der Ruhige.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Bei der Haldenwanger Gaudi kann sich die Regentschaft schon einmal über zwei Jahre hinwegziehen, wenn die Prinzenpaare das möchten. Das ist auch für die Saison 2023/2024 der Fall. Patrizia Urian und Lukas Grasselt herrschen als Patrizia I., die Fröhliche, und Lukas I. von den Roggenkugeln weiter über Haldenwang.

Woher es bei Patrizia Urian zu der Bezeichnung „die Fröhliche“ gekommen ist, liegt auf der Hand. Die 19-jährige aus Roßhaupten ist in Ausbildung zur Erzieherin und da ist man von Haus aus fröhlich. Bereits im Alter von acht Jahren tanzte sie in der Kindergarde, dann bei den Kids und in der Jugendgarde sowie später in der Prinzengarde und im Showtanz. Weiter ist sie im Verein Zweite Jugendleiterin. Bei Lukas Grasselt, ebenfalls 19 Jahre alt und in Ausbildung zum Elektriker, ist die Herkunft des Namens „von den Roggenkugeln“ eher schwieriger zu erraten: „Roggenkugel“, so hieß das Restaurant in Dillingen, welches seine Mutter führte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

