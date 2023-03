Wochen der Wahrheit für die Handballerinnen des VfL Günzburg

Um in der Bayernliga zu bleiben, helfen den Handballerinnen des VfL Günzburg nur Erfolge. Das Spiel bei der TG Landshut wird da zum Wegweiser.

Gehörig unter Druck stehen die Handballerinnen des VfL Günzburg, wenn sie am Samstag, 25. März, ab 17.45 Uhr zum Bayernligaspiel bei der TG Landshut antreten. Der Weg zum Klassenerhalt ist unverändert weit für die von Peter und Jürgen Kees gecoachten Spielerinnen.

Platz drei muss her für den VfL Günzburg

Aktuell ist der VfL Günzburg mit 5:7 Punkten Fünfter der Abstiegsrunde. Nach Lage in der 3. Liga halten nur drei Mannschaften des Play-Down die Bayernliga. Auf dem beliebten dritten Platz steht aktuell der TSV Winkelhaid mit 8:4 Zählern. Da ist reichlich Holz, viel Hoffnung und einiges an Punkten zwischen Schwaben und Mittelfranken. Der Plan von Trainer Jürgen Kees ist dennoch einfach: „Wir wollen die Klasse für den Mädchen- und Damenhandball in Günzburg unbedingt halten. Da hilft nur ein Sieg in Landshut – und ein weiterer am 2. April zu Hause gegen Winkelhaid. Und dann sieht man weiter.“

Die Wochen der Bayernliga-Wahrheit sind also angebrochen.

In der Bayernliga-Vorrunde gewann der VfL zu Hause 32:24, ein möglicher Sieg in Landshut wurde beim 23:23 in der Schlussphase verspielt. Im Play-Down-Hinspiel feierten die Kees-Schützlinge wiederum einen 33:26-Erfolg. Freilich war das keine Initialzündung zurück in die gute alte Frauenhandballzeit dieser Generation. Immerhin glimmt immer noch das kleine Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt. Und Peter Kees ist überzeugt: „Das Potenzial ist da. Die Verletzten kehrten zurück.“

Leicht wird es nicht

Auch wenn die Landshuterinnen aktuell nur 1:11 Punkte haben und sich wohl bereits auf die Landesliga einstellen müssen: Leicht wird die Aufgabe nicht. Das wissen Martina Jahn und ihre Mitstreiterinnen schon wegen des verlorenen Auswärtspunkts in Niederbayern. Immerhin gelang den Landshuterinnen beim jüngsten Auftritt bei der HSG Pleichach ein 24:24. Besonders auf die neunmalige Torschützin Elena Hofer wird aus Günzburger Sicht aufzupassen sein.

Der VfL weiß, dass die Trauben auswärts immer arg hoch hängen. Gelesen sollen sie trotzdem werden. Nur dann geht es weiter mit einer Nichtabstiegsgeschichte. Andernfalls wird es eine kurze Woche einer nicht gewollten Wahrheit. (AZ)