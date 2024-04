Ulm-Augsburg in 26 Minuten: Wie viel Sinn ergibt Vorgabe für ICEs noch?

Eine junge Redakteurin, die wohl nie in der Schweiz das Prinzip eines integralen Taktfahrplanes und seine Vorteile für die Fahrgäste erleben durfte?



Man redet über Linz, Salzburg und eine neu Hochgeschwindigkeitsstrecke in Österreich die für die Region Augsburg ganz super sein soll, weil man hier halt gerade einen Bahnausbau verhindern möchte. Es ist doch lächerlich, wenn Herr König für ein österreichisches Zielnetz 2040 bereits minutengenaue Knoten und Kantenzeiten für Augsburg kennen will.



Die lokale Politik sollte einfach mal etwas Geld setzen und im Hinblick auf eine Optimierung der Verbindungen im Augsburger Bahn-Regionalverkehr (insbes. Anschlüsse von ICE auf Regionalverkehr, mögliche Regio-Takte sowie Übereckverbindungen HBF, Oberhausen und Hochzoll) die neuen Behauptungen von Herrn König durch sma prüfen lassen.



Wobei natürlich klar sein muss - wenn die gleichen Gegner von Neubaustrecken in Österreich Erfolg haben sollten, dann rollt der regionale Bahnverkehr hier aufs Abstellgleis. Will man das wirklich von der neuen Innkreisbahn abhängig machen?

