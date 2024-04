Ichenhausen

vor 34 Min.

Abriss der Friedrich-Jahn-Halle hat begonnen

Am Dienstag erfolgte der offizielle "Baggerbiss" an der Friedrich-Jahn-Halle. Unter den Augen viele Ichenhauser wurden die alten Wände eingerissen.

Plus Nachdem die Friedrich-Jahn-Halle in Ichenhausen zuletzt entkernt worden ist, haben jetzt die Abrissarbeiten begonnen. Am Dienstag war viel Wehmut im Spiel.

Von Heike Schreiber

Jetzt ist sie endgültig Geschichte: Am Dienstagmorgen rückte vor den zahlreichen Augen von Vertretern der Stadt Ichenhausen, des Schulverbands und Lehrern ein gewaltiger Bagger an und begann mit dem offiziellen Abriss der Friedrich-Jahn-Halle. Als unter großem Krach die Außenwand einstürzte, kam bei einigen Ichenhausern Wehmut auf. 55 Jahre hatte die Halle überdauert, jetzt ist sie nicht mehr zeitgemäß und soll durch eine moderne Halle mit neuem Schwimmbad ersetzt werden. Ende Juni soll der Spatenstich erfolgen.

Diesen Termin wollten sich viele Ichenhauser nicht entgehen lassen. Zwar hatte die Baufirma schon in den vergangenen Tagen mit Abbrucharbeiten begonnen – von der 55 Jahre alten Halle standen nur noch die Außenwände –, doch den offiziellen "Baggerbiss" hatte Bürgermeister Robert Strobel erst für den letzten Apriltag angesetzt. "Die Arbeiten gingen deutlich schneller voran, als wir vor kurzem noch gedacht haben", entschuldigte er sich vor dem zahlreich erschienenen Publikum. Dafür sei das Wetter jetzt perfekt. In den vergangenen Monaten war bereits das Bestandsgebäude leergeräumt worden. Der Schulbetrieb lief nebenan weiter, insgesamt mussten alle enger zusammenrücken. Eine Gruppe der OGTS wurde in die Räume der Grundschule verlegt, eine zweite Kurzgruppe in der Realschule untergebracht.

