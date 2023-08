Ichenhausen

vor 18 Min.

Jahn-Halle wird zur größten und teuersten Baustelle Ichenhausens

Für etwa 18 Millionen Euro wird die Friedrich-Jahn-Halle in Ichenhausen am Schulgelände neu gebaut. Das Bestandsgebäude wird dazu abgerissen.

Plus Die Friedrich-Jahn-Halle in Ichenhausen wird zugunsten eines Neubaus abgerissen. Wie die genaue Planung dafür aussieht, was das Projekt kostet und wann es losgehen soll.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Mehr als zwei Jahre ist es her, da wurde ein für Ichenhausen wegweisender Beschluss gefasst: Der Stadtrat war sich einig, dass die 53 Jahre alte Friedrich-Jahn-Halle mit ihrem Lehrschwimmbecken nicht nur generalsaniert, sondern komplett neu gebaut werden soll. Seitdem wurde an dem Megaprojekt gefeilt, jetzt steht der Startschuss kurz bevor. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde die endgültige Planung vorgestellt, der das Gremium geschlossen zustimmte. Und das, obwohl die Kosten gewaltig sind und seit dem ersten Entwurf um einiges gestiegen sind. Zum Glück habe die Stadt Rücklagen gebildet, um das Projekt zu stemmen, betonte Bürgermeister Robert Strobel. Und zum Glück werde Ichenhausen von mehreren Seiten finanziell unterstützt.

Im Juni 2021 hatte das Büro Schuster aus Neuburg an der Kammel zum ersten Mal in der Öffentlichkeit einen Entwurf vorgestellt. Seitdem war klar, dass die bisherige Jahn-Halle samt Schwimmbecken, das bisher im Keller untergebracht war, dem Erdboden gleichgemacht und an gleicher Stelle eine moderne Halle und ebenerdig daneben eine neue Schwimmhalle errichtet werden. Doch seit der Präsentation dieser ersten Planung hat sich einiges geändert, die Details unterbreitete jetzt Verena Heide dem Stadtrat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen