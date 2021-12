Ichenhausen

Soldaten unterstützen Fachklinik: "12.000 Schritte am Tag sind normal"

Geräte bringen oder Getränke auffüllen: Die Bundeswehrsoldaten aus Donaueschingen stellen sich in der Fachklinik in Ichenhausen neuen Aufgaben.

Plus Sie sind da, damit die Pflege ihren Job machen kann: Aktuell helfen 14 Soldaten in der Fachklinik in Ichenhausen. Ein Einblick in einen außergewöhnlichen Arbeitsalltag.

Von Sophia Huber

Normalerweise kümmert er sich um die Wartung des Materials oder Störungsmeldungen, ist mit verantwortlich für die IT-Sicherheit bei der Bundeswehr. Seit ein paar Tagen gehören aber Spülmaschine ausräumen, Getränke auffüllen oder Bettwäsche bringen zu den Aufgaben des 28-jährigen Feldwebels Maik. Er ist einer von 14 Soldaten der Bundeswehr, die zur Unterstützung in der Fachklinik in Ichenhausen stationiert sind. Was sie dort erleben, ist sogar für einen Soldaten ein "völliger Kulturschock".

