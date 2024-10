Messerangriff: Stich hätte dem Bruder das Leben kosten können

„Er kommt und sticht mich ab“, ist im Hintergrund die Stimme des Opfers zu hören, kurz darauf: „Ich verblute“. Die Aufnahmen sind von der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West aufgezeichnet und in dieser Woche im Prozess beim Memminger Landgericht gegen einen 32-Jährigen wegen versuchten Totschlags in Ichenhausen vorgespielt worden. Sie stammen vom Notruf der Mutter des mutmaßlichen Opfers – und Täters. Diese Bluttat am 28. Dezember 2023 hätte tödlich enden können, denn der Messerstich des Angeklagten gegen den vier Jahre jüngeren Bruder war durchaus lebensgefährlich, wie eine Rechtsmedizinerin am dritten Prozesstag aussagte.

