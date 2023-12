Messerattacke im Landkreis Günzburg: Mann greift Familie an

Weil sein Bruder ihm kein Marihuana aushändigen wollte, griff ein 21-Jähriger seine Familie an und verletzte seinen Bruder mit einem Messer.

Am frühen Donnerstagmorgen hat sich in einer Gemeinde im nördlichen Landkreis ein versuchtes Tötungsdelikt ereignet. Ein 21-Jähriger wird beschuldigt, seinen Bruder mit einem Messer attackiert und diesem eine Stichverletzung im Oberkörperbereich zugefügt zu haben.

Gegen fünf Uhr morgens suchte der Beschuldigte laut Polizeibericht das Wohnhaus seiner Mutter auf. Sein Ziel: Von seinem 18-jährigen Bruder einen Joint mit Marihuana zu fordern. Als dieser die Herausgabe verweigerte, kam es zu einem Streit. Im Rahmen dessen bewaffnete sich der Tatverdächtige mit einem Küchenmesser und bedrohte zunächst die anderen Familienmitglieder. Nachdem sich diese nach wie vor unbeeindruckt gezeigt hatten, warf er nach Angaben der Polizei einen Stuhl nach seiner Mutter und griff im Anschluss seinen Bruder mit dem besagten Küchenmesser an. Dieser erlitt einen Einstich im rechten Oberkörperbereich und konnte den Angriff seines Bruders laut Polizeibericht nur dadurch beenden, indem er sich eines kleinen Beistelltisches bemächtigte, den er wie eine Art Schutzschild gegen die weiter andauernde Messerattacke seines Bruders einsetzte. Dieser ergriff daraufhin die Flucht und die Geschädigten verständigten den Polizeinotruf.

Attacke im Landkreis Günzburg: Tatverdächtiger versteckte sich auf dem Dachboden eines Hotels

Vor Ort erfolgte eine erste Aufnahme des Sachverhalts durch Beamte der Polizeiinspektion Günzburg. Im weiteren Verlauf übergaben die Beamten nach eigenen Angaben die Ermittlungen an das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm. Die Staatsanwaltschaft Memmingen übernahm die strafrechtliche Sachleitung in dem Fall. Die Kripo-Beamten leiteten sofort eine Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen ein und machten ihn kurze Zeit später, gut versteckt in einem nahegelegenen Hotel auf dem Dachboden, ausfindig. Mit Unterstützung weiterer uniformierter Kräfte nahmen sie den Tatverdächtigen fest.

Zwischenzeitlich wurde durch die Staatsanwaltschaft Memmingen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt, der durch den Haftrichter am Amtsgericht Memmingen am heutigen Morgen erlassen und folglich die Untersuchungshaft angeordnet wurde. Wie die Polizei berichtet befindet sich der Geschädigte nach aktuellem Stand zwar noch im Krankenhaus, ist jedoch außer Lebensgefahr. (AZ)