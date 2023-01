Ichenhausen

Pläne für betreutes Wohnen in Ichenhausen stoßen auf geteiltes Echo

Ein Investor möchte in Ichenhausen an der Krumbacher Straße eine Wohnanlage für betreutes Wohnen realisieren. Er hat drei Einzelhäuser geplant.

Es ist ein gewaltiges Vorhaben, das ein Günzburger Investor gerne in Ichenhausen realisieren würde: Er möchte auf einem Gelände an der Krumbacher Straße eine Wohnanlage für Betreutes Wohnen hinstellen, drei identische Einzelhäuser mit Dutzenden von Wohnungen. Seine Bauvoranfrage hat der Antragsteller erstmals Ende September vergangenen Jahres der Stadt vorgelegt. Bürgermeister Robert Strobel betonte damals, dass man sich viel Zeit nehme, um alles genau zu überprüfen. Nachdem sich die Stadt inzwischen schon in mehreren Sitzungen damit befasst hat, musste das Gremium in der jüngsten Sitzung endlich eine Entscheidung treffen, "sonst haben wir ein Fristproblem", so Strobel. Hin- und hergerissen zeigten sich die Räte. Die Idee, etwas für Senioren auf die Beine zu stellen, wurde zwar durch die Bank gelobt. Wie es der Investor allerdings umsetzen will, wurde äußerst kritisch gesehen.

