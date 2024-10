Stadtbücherei St. Johannes mit dem goldenen Büchereisiegel ausgezeichnet

Bereits zum dritten Mal wurde die Stadtbücherei St. Johannes mit dem Bücherei-Siegel des katholischen Büchereiverbands Michaelsbund prämiert. Nachdem sie zunächst 2018/2019 mit Silber gestartet ist, wurde sie während der Coronazeit zum ersten Mal mit Gold ausgezeichnet. Nach dem Motto, „ein bisschen was geht immer“ konnte sie dieses Mal die volle Punktzahl erreichen. In der Diözese Augsburg gelang das nur elf von 172 Büchereien. Das Siegel beleuchtet unter anderem die finanzielle Ausstattung durch die Träger, die Durchführung von Veranstaltungen, die Zusammenarbeit mit Partnern und - im Hinblick auf die Kundenfreundlichkeit – die Anzahl der Schließwochen. Der fehlende letzte Punkt, von insgesamt 15, war dieses Mal die Erhöhung der Umschlaghäufigkeit, es konnten mehr Leser gewonnen werden, dadurch kam es zu mehr Entleihungen. Entsprechend zufrieden zeigte sich Pfarrer Frank Geilich bei der kleinen Feier, er lobte ausdrücklich das große Engagement der meist ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und spornte das Team an, weiterzumachen. Auch Kulturreferentin Gerlinde Schweiger bedankte sich bei den beiden Büchereileiterinnen Carolin Wittler und Kathrin Ost und überbrachte die Glückwünsche des Bürgermeisters. (AZ)

