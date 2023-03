Ichenhausen

Warum Ichenhausen dem Zentralratspräsidenten der Juden Mut macht

Für das zweite Ichenhauser Synagogengespräch ist der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster (rechts), in das frühere jüdische Gotteshaus nach Ichenhausen gekommen. Mit ihm sprach der Berliner Publizist Rafael Seligmann, dessen Vater in Ichenhausen aufgewachsen ist.

Plus Josef Schuster ist Gast der zweiten Synagogengespräche. Es ist sein dritter Besuch an historischem Ort. Über Israels Regierung, Judenhass und den Lichtblick Ichenhausen.

Die jüdischen Gemeinden tun sich schwer in Deutschland, weiterzuwachsen. Das sagte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, während seines Besuchs am Mittwochabend in Ichenhausen. Nach Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel war Schuster der zweite Gast der Ichenhauser Synagogengespräche.

