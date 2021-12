Bahnprojekt Ulm-Augsburg: Bürgerinitiative in Jettingen-Scheppach

Welche Ziele die Bürger in Jettingen-Scheppach für ihre Gemeinde verfolgen, wie sie zu den bisherigen Planungen stehen und was sie nun vorhaben.

Wegen der Planungen der Deutschen Bahn zum Projekt Ulm-Augsburg ist nun auch in Jettingen-Scheppach eine Bürgerinitiative entstanden, um die Interessen der Menschen in der Gemeinde zu artikulieren. Auf Einladung von Hans Reichhart senior trafen sich Bürger aus Jettingen, Scheppach und Freihalden - den Ortsteilen, die unmittelbar von den Plänen betroffen sind. Da bislang keine Information erfolgt sei, habe sich nun ein Leitungs- und Koordinierungsgremium aus Freiwilligen zusammengefunden, um die Interessen zu bündeln, zu besprechen und zu koordinieren, um damit die Planung im Sinne der Bürger zu beeinflussen.

Hermann und Lukas Rott, Thomas Waschhauser, Karl Schuler, Florian Kraftmayer, Christian Weng und Hans Reichhart senior geben der Bürgerinitiative ein Gesicht und möchten zeitnah den Bürgerdialog mit der Deutschen Bahn organisieren. So möchte die Initiative Informationsveranstaltungen durchführen, Argumente und Unterschriften sammeln, aktive Bürger zur Mitarbeit animieren und sich konstruktiv in den Dialog mit der Bahn einbringen. Mehrere örtliche Betriebe hätten außerdem bereits ihre Unterstützung zugesagt. "Es ist Aufgabe der Bahn, die verschiedenen Interessen der betroffenen Kommunen sinnvoll zusammenzuführen. Wir sind nicht gegen das Projekt, aber …", so Hans Reichhart, der Sprecher der Initiative Bahnprojekt Jettingen-Scheppach, in der Pressemitteilung.

Belastungen sollen nicht auf die Nachbarn abgewälzt werden

Noch sei vielen nicht klar, wie stark die Gemeinde durch die Planungen beeinträchtig würde, erklärt Karl Schuler: Die Verbindungsstraße nach Röfingen sei ebenso durch den Flächenverbrauch gefährdet wie die Rechtler-Wälder von Scheppach und Freihalden, die Landwirtschaft sowie die heimische Natur. "Wir leben mittlerweile seit 160 Jahren mit der Bahn und das zeigt, dass wir definitiv keine Bahngegner sind. Gleichwohl muss man sich jetzt umgehend einbringen, um der Bahn zu signalisieren, dass die örtlichen Betroffenheiten von ihr ernst genommen werden müssen", so Hermann Rott.

"Wir arbeiten nicht nach dem St.-Florians-Prinzip und möchten Belastungen nicht unseren Nachbarn zuschieben, sondern wir artikulieren die Interessen der Bürger und erwarten ein planerisches Entgegenkommen der Bahn. Die bestehenden Trassenvorschläge müssen verbessert und für die Menschen attraktiver gestaltet werden", stellt Thomas Waschhauser klar. So müsse etwa darüber nachgedacht werden, die Bestandsstrecke vor Freihalden im Bereich der Staatsforsten zur Autobahn zu führen, um dort die blau-grüne Variante auf die orange oder türkise Trasse zu überführen.

Halbstundentakt für Haltepunkte Jettingen und Freihalden gefordert

Aus der Sicht von Florian Kraftmayer muss bei der Argumentation darauf geachtet werden, dass die beiden Bahnhöfe Jettingen und Freihalden erhalten bleiben und ein Halbstundentakt eingeführt wird. Christian Weng fasst zusammen: "Nur mit Einigkeit kommt man in der Region voran und kann das Beste für den ländlichen Raum im Sinne einer Stärkung des Nahverkehrs erreichen, ohne dass die Menschen vor Ort überproportionale Belastungen durch den Fern- und Güterverkehr zu tragen haben."

Wegen der angespannten Corona-Lage müssen die beiden geplanten Infoabende am 28. Dezember und 4. Januar auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. (AZ)