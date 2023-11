ICE-Trasse: Jettingen und Scheppach dürfen nicht zerschnitten werden

Plus Im Zuge des Raumordnungsverfahrens für die Bahn-Neubaustrecke positioniert sich Jettingen-Scheppach klar. Mit einer Trasse könnte die Gemeinde am ehesten leben.

Für die Gemeinde Jettingen-Scheppach steht seit Langem fest: Beim Bahnausbau Ulm– Augsburg kommt nur eine autobahnnahe Trasse nördlich der A8 infrage. Alle anderen Varianten würden die Gemeinde massiv beeinträchtigen und am Ende sogar zwei Ortsteile zerreißen. Bei dieser Haltung bleibt die Kommune auch, die jetzt wie alle anderen vom Bahnprojekt Betroffenen im Zuge des Raumordnungsverfahrens zu einer Stellungnahme aufgefordert ist. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung zwei Stunden darüber diskutiert, Ergänzungsvorschläge abgewogen und am Ende ein einstimmiges Votum abgegeben.

24 Seiten lang ist die Stellungnahme, für die Formulierung hat die Gemeinde extra eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. „Wir haben alles zusammengetragen, was konkret uns betrifft“, betonte Bürgermeister Christoph Böhm. Seite für Seite, Punkt für Punkt gingen die Räte durch, in der jüngsten Sitzung, die allein diesem Tagesordnungspunkt gewidmet war. Aus der Stellungnahme geht klar hervor, welche Trassen der Markt Jettingen-Scheppach ablehnt – und das sind alle bis auf eine. Insbesondere die blau-grüne Variante möchte die Gemeinde unter allen Umständen verhindern, denn hier würden die beiden Ortsteile Jettingen und Scheppach räumlich voneinander getrennt werden. Eine Siedlungsentwicklung des Marktes würde immens erschwert. Das Landschaftsbild werde zerschnitten, und Schutzgebiete wie der Naturpark und Landschaftsschutzgebiet „Augsburg – Westliche Wälder“ oder der Landschaftsbestandteil „Ochsenweiher“ würden beeinträchtigt.