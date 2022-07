ICE-Trasse Ulm-Augsburg: Eine Brücke über das Mindeltal?

Plus Bei Scheppach könnte es zur geplanten ICE-Trasse eine weitere Möglichkeit geben. Im Jettinger Marktgemeinderat ging es einmal mehr um das Bahnprojekt.

Ob Blau-Grün, Violett, Türkis oder Orange: Welche der vier Varianten beim Bahnprojekt Ulm-Augsburg auch immer kommen könnte – der Markt Jettingen Scheppach wäre von allen betroffen. In seiner Resolution hatte sich dieser dafür ausgesprochen, dass man sich mit der türkis- oder orangefarbenen und nördlich der Autobahn verlaufenden Trasse am ehesten anfreunden könnte. Für letztere gibt es einen Vorschlag, der unter anderem auch von der Bürgerinitiative Jettingen-Scheppach angesprochen worden war und auch in der Vergangenheit schon diskutiert wurde.