Serie zum Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg: Hier gibt's alle Folgen zum Nachlesen

Wie könnten die Trassen der neuen ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg genau aussehen? Und wo sind Anwohner besonders betroffen? Das zeigen wir in dieser Serie.

Monstertrasse oder Fortschritt? Eine Zerstörung von Natur und Heimat der Menschen in der Region oder eine notwendige Maßnahme, um nicht abgehängt zu werden? Die geplante ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg spaltet Menschen und deren Ansichten in der Region: Keiner will verständlicherweise die neuen Gleise direkt vor der eigenen Haustüre haben. Aber irgendwo werden sie gebaut werden. In dieser Serie zeigen wir, welche Auswirkungen die vier Trassenvarianten im Zuge der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg auf unsere Heimat hätten.

Anwohner aus den Landkreisen Günzburg und Augsburg machen sich Sorgen

Wir versuchen, Fragen zu beantworten und die Sorgen der Anwohnerinnen und Anwohner zu verstehen. Wo müssten Brücken über Flüsse gebaut werden? Wo Wohngebiete untertunnelt werden? Wo möglicherweise Gebäude den Bauarbeiten weichen? An welchen Punkten müssten dringend Lärmschutzmaßnamen installiert werden? Und sind die jetzigen Planungen in 20 Jahren noch zeitgemäß?

Bürgerinnen und Bürger aus Limbach beispielsweise fürchten mit einer Trasse (in den Grafiken ist diese violett eingezeichnet) noch mehr Lärm, der in den Ort dröhnt. Da Burgau und seine Ortsteile nah an der Autobahn liegen, wären die Bahngleise eine zusätzliche Belastung. Man wolle auch der nachfolgenden Generation eine lebenswerte Heimat bieten können. Zwischen Ulm und Augsburg haben sich viele weitere Bürgerinitiativen formiert.

Betroffene aus Diedorf, Hirblingen, Streitheim, Jettingen-Scheppach, Günzburg oder dem Bibertal beispielsweise teilen in dieser Serie ebenfalls ihre Sorgen mit. Immer wieder kommt bei Ortsbesuchen die Frage auf: "Braucht die Region diesen Ausbau überhaupt?".

Eine Antwort darauf wird in den verschiedenen Folgen der Serie diskutiert:

Digitale Grafiken und Videos erklären die Trassenvarianten

Um den Verlauf der einzelnen Streckenoptionen besser verstehen zu können, haben unsere Fotografen Luftaufnahmen fotografiert und Drohnenflüge gefilmt. All diese Inhalte sind ebenfalls hier gesammelt:

