Die insolvente Baufirma Bornschlegl aus Kammeltal ist verkauft

Plus Sehr schnell ist die Übernahme von Bornschlegl aus Kammeltal auf den Weg gebracht worden. Was das für die Beschäftigten und die Projekte privater Bauherren bedeutet.

Gute Nachrichten für die Mitarbeiter und Kunden des Bauunternehmens Bornschlegl aus Kammeltal, das am 22. Februar Insolvenzantrag beim Amtsgericht Neu-Ulm gestellt hatte: Der vorläufige Insolvenzverwalter Klaus Tappmeier, der nach eigenen Angaben mit mehreren potenziellen Investoren den Kontakt gesucht und erste Gespräche geführt hatte, konnte diese nun erfolgreich abschließen.