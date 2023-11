Kammeltal

17:30 Uhr

Geplante Asylunterkunft in Ettenbeuren beschäftigt die Kammeltaler

In diesem Wohn- und Geschäftshaus in Ettenbeuren sollen Migranten untergebracht werden. Die Pläne wurden auf der Bürgerversammlung kritisiert.

Plus Auf der Bürgerversammlung werden viele kritische Stimmen gegen das Projekt laut. Anlieger fragen sich, warum die Unterkunft gegenüber einer Schulbushaltestelle liegen muss.

Zu der im Hauptort Ettenbeuren geplanten Unterkunft für Asylbewerber gab es bei der Bürgerversammlung überwiegend kritische aber auch positive Stimmen. Befürchtet werden vor allem negative Auswirkungen durch zu viele junge Flüchtlinge auf engem Raum. Über die aktuelle Lage und zukünftige Entwicklung der mit knapp 3400 Einwohner leicht gewachsenen Gemeinde berichtete Bürgermeister Thorsten Wick. Ein Schwerpunkt ist dabei die städtebauliche Entwicklung in vier Ortsteilen sowie der Ausbau des Glasfasernetzes.

Im Gemeinderat hatte sich die Mehrheit einschließlich Bürgermeister wie berichtet gegen das Asylbewerberheim in der Krumbacher Straße entschieden. Wick rechnet damit, dass das nicht erteilte Einvernehmen in die Umnutzung für das Wohn- und Geschäftshaus vom Landratsamt Günzburg ersetzt wird. Ein Anlieger sah es kritisch, dass die Unterkunft direkt gegenüber einer Schulbushaltestelle liege, besonders deshalb, weil dort bis zu 30 junge Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Von vielen der etwa 140 Besucherinnen und Besucher der Bürgerversammlung in der Wettenhauser Schule gab es dafür Beifall. Weniger stark war dieser für den Beitrag einer Kammeltalerin, die fragte, warum die Gemeinde nicht bereit dazu sei, Flüchtlinge aufzunehmen.

