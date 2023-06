Kammeltal

vor 16 Min.

In Ettenbeuren ist ein Wohnheim für Migranten geplant

In diesem Wohn- und Geschäftshaus im Kammeltal sollen Migranten untergebracht werden, so ein Bauantrag. Die Entscheidung des Gemeinderats wurde vorerst vertagt.

Plus Ein Wohn-und Geschäftshaus soll neu genutzt werden. Warum der Gemeinderat Kammeltal die Entscheidung über das Projekt vorerst verschoben hat.

Von Wolfgang Kahler Artikel anhören Shape

Dieser Bauantrag wird in der Gemeinde wohl einigen Diskussionsbedarf auslösen: In Ettenbeuren soll in einem Wohn- und Geschäftshaus eine Unterkunft für Migranten entstehen. Obwohl das Projekt auf der Tagesordnung der Ratssitzung angekündigt war, kam es zu keinem Beschluss.

In dem Zweifamilienhaus war früher ein Lebensmittelgeschäft untergebracht

Eine Entscheidung über diesen Punkt wird wohl jetzt erst in der Juli-Sitzung fallen, wie Bürgermeister Thorsten Wick ankündigte. Der Eigentümer des Gebäudes in der Krumbacher Straße hat einen Antrag zur Nutzungsänderung eingereicht. In dem Zweifamilienhaus war früher ein Lebensmittelgeschäft untergebracht. Seit einiger Zeit haben dort nach Informationen unserer Redaktion bereits Flüchtlinge aus der Ukraine gewohnt. Jetzt aber sollen in dem Gebäude nach Vorstellung des Grundstückseigentümers Asylbewerber untergebracht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen