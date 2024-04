Kammeltal

vor 52 Min.

Größere Investitionen sind im Kammeltal nur in kleinen Schritten möglich

Größere Investitionen wie Sanierungen von Ortsstraßen beispielsweise in Kleinbeuren können von der Gemeinde Kammeltal wegen knapper Finanzen nur in kleinen Schritten erfolgen.

Plus Kammeltal kann 2024 nur dringend notwendige Investitionen tätigen. Doch auf die Gemeinde kommt einiges zu. Welche finanziellen Belastungen besonders einschränken.

Von Wolfgang Kahler

"Große Sprünge sind nicht drin“, so beschrieb Bürgermeister Thorsten Wick die Haushaltslage der Gemeinde Kammeltal. Deshalb können viele Investitionen der nächsten Jahre nur in kleineren Schritten realisiert werden. Und da kommt einiges auf die Gemeinde zu. So stehen etwa Verbesserungsmaßnahmen für die Wasserversorgung, ein neues Löschfahrzeug, der Breitbandausbau und Straßenbaumaßnahmen bevor.

Kämmerer Ernst-Uwe Walter bezeichnete die Finanzlage der etwa 3300 Einwohner zählenden Kommune als "nach wie vor angespannt". Die Gemeinde müsse weiter alle Einsparmöglichkeiten nutzen und Einnahmequellen konsequent ausschöpfen. Mehrere Investitionen, die für das laufende Jahr geplant waren, können mangels ausreichender Mittel nicht umgesetzt oder müssen auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden. Dazu gehören der Umbau und die Erweiterung der Feuerwehrhäuser in Behlingen und Ettenbeuren, die Umsetzung des Feuerwehrkonzeptes und diverse Straßensanierungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen