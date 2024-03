Kötz

18:30 Uhr

Vermisster Constantin Popa: "Ich möchte nicht, dass er vergessen wird"

Plus Der Rumäne Constantin Popa aus Kötz ist vor vier Jahren spurlos verschwunden. Der Hauptsachbearbeiter der Kripo Neu-Ulm will in dem Fall nicht aufgeben.

Von Heike Schreiber

Dennis Kramer kann sich einfach nicht vorstellen, dass ein junger Mensch plötzlich spurlos verschwindet. Die Geschichte des Rumänen Constantin Popa, der seit dem 31. Januar 2020 im Landkreis Günzburg vermisst wird, lässt dem Kriminaloberkommissar der Kripo Neu-Ulm bis heute keine Ruhe. Seit vier Jahren steckt er als Hauptsachbearbeiter mittendrin in dem Fall, in dem es bis auf einen gelben Rucksack keine Spuren und keine Leiche gibt. Die Ermittlungen wurden eingestellt, doch der Kripobeamte will den Fall nicht zu Akten wandern lassen. "Ich möchte nicht, dass er vergessen wird." Zumal auch Popas Vater immer wieder bei ihm anrufe und die Hoffnung auf gute Nachrichten nicht aufgegeben habe. Dass jüngst ein Fernsehteam dem Vermissten einen längeren Beitrag gewidmet hat, wertet Kramer als gutes Zeichen.

Was am 31. Januar 2020 mit Constantin Popa passiert ist, bleibt ein Rätsel. Laut Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hatte der damals 30-Jährige gegen 13 Uhr seine Wohnung in Großkötz verlassen, um zu Fuß zur Arbeit zu gehen. Dort kam er aber nie an, sein Vermieter meldete ihn als vermisst. Ein Arbeitskollege fand wenige Tage nach dem Verschwinden des Mannes dessen Rucksack. Der auffällig gelbe Rucksack mit der Aufschrift "Deutsche Post DHL Group" hing an einem Baum an der Günz zwischen Groß- und Kleinkötz.

