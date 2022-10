Der Heimat-Check im Kreis Günzburg ist ein Fingerzeig

Plus Man könnte angesichts schlechter Resultate den Heimat-Check als wenig repräsentativ abtun. Aber wird man den 2390 Menschen, die abgestimmt haben, damit gerecht?

Manche Ergebnisse des Heimat-Checks unserer Zeitung haben überrascht. Und das nicht positiv. Keiner der übrigen acht Landkreise, die von den Leserinnen und Lesern in ihrer Heimat bewertet worden sind, hat im Gesamtergebnis so schlecht abgeschnitten wie der Landkreis Günzburg. In acht von 14 Kategorien, nach denen gefragt wurde, steht Günzburg am Schluss des Rankings. Kein einziges Mal war mit dem Landkreis ein überdurchschnittlicher Wert verbunden. Wer subjektiv ein anderes Gefühl hat – und da dürfte es einige geben, die sich in ihren Orten für eine lebenswerte Heimat einsetzen – läuft Gefahr, die Online-Befragung schnell als nicht relevant abzutun.

