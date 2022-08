Dürrlauingen geht mit dem Kinderhaus den richtigen Weg

Plus Dürrlauingen plant ein neues Kinderhaus, das beinahe Passivhaus-Standard haben soll. Die Gemeinde beweist damit Weitsichtigkeit.

Im ersten Moment klingt es ziemlich übertrieben, was Dürrlauingen im nächsten Jahr vorhat. Dürrlauingen möchte ein neues Kinderhaus bauen, hat sich aber nicht für ein konventionelles Gebäude entschieden, sondern für etwas ganz Spezielles. Die Pläne des Günzburger Architekten Martin Endhardt erinnern stark an Ferienbungalows, die drei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe sollen künftig in Bungalow-artigen Häuschen mit vorgelagerten Terrassen untergebracht werden. Die Baukosten liegen nach vorläufiger Kalkulation bei gut 2,7 Millionen Euro. Da wird der eine oder andere sich schon fragen, warum ausgerechnet eine kleine Gemeinde mit 1600 Einwohnern ein Kinderhaus mit 90 Plätzen braucht und noch dazu ein solches Luxusprojekt.

