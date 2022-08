Dürrlauinger Nachwuchs bekommt eine neue Kindertagesstätte

Plus Mitten im Ort entsteht ab kommendem Jahr ein neues Kinderhaus für gut 2,7 Millionen Euro. Das Gebäude hat beinahe Passivhaus-Standard.

Der Startschuss ist kommendes Frühjahr geplant, das Ziel ambitioniert: Mitten im Ort, nur ein paar Schritte von Rathaus, bisherigem Kindergarten und der Schule entfernt, soll bis Herbst 2023 ein neues Kinderhaus entstehen. Und zwar mit einer attraktiven Optik, wie die vorgelegten Pläne zeigen. In der Gemeinde besteht dringend Erweiterungsbedarf, weil es immer mehr Nachwuchs gibt. Die Baukosten liegen nach vorläufiger Kalkulation bei gut 2,7 Millionen Euro.