Queeres Leben muss im ländlichen Raum sichtbarer werden

Plus Der neue Regenbogenfamilientreff in Krumbach ist wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Doch es muss sich noch einiges ändern, auch in den Köpfen der Menschen.

Das Gespräch mit den Müttern vom Regenbogenfamilientreff des Landkreises in Krumbach hat es wieder gezeigt: Weichst du von der vermeintlichen Norm ab, bist du häufig Diskriminierung ausgesetzt. Und in einigen Fällen trifft es dabei auch schon Kinder. Das Spektrum reicht von grenzüberschreitenden Fragen bis hin zu Beleidigung und Körperverletzung. Die Tendenz der Straftaten gegen queere Menschen steigt in Bayern, mal abgesehen von einer hohen Dunkelziffer.

Die Statistik spricht für sich: Die Anzahl registrierten Straftaten gegen queere Menschen hat sich in Bayern im vergangenen Jahr verdoppelt: von 96 im Jahr 2022 auf 190 in 2023. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor. Die Straftaten richteten sich dabei gegen lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie andere queere Menschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen