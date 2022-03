Bald ist Baubeginn beim Radweg zwischen Landensberg und Neumünster

Plus Innerhalb weniger Monate soll ein Radweg zwischen Landensberg und Neumünster gebaut werden. Auch das Bahnprojekt Ulm-Augsburg war Thema im Gemeinderat.

Der Radweg zwischen Landensberg und Neumünster, der die Landkreise Günzburg und Augsburg verbindet, rückt näher. Nach Ostern soll mit den Arbeiten begonnen werden. Beide Landkreise nutzen die Maßnahme, um im selben Zug die Asphaltdecke der Kreisstraße zu erneuern. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Klaus Habersetzer vom Günzburger Ingenieurbüro Degen und Partner dem Landensberger Gemeinderat die finale Planung vor.