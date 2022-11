Neuer Radweg verbindet die Landkreise Günzburg und Augsburg

Plus Die neue Verbindung zwischen Landensberg und Neumünster wurde offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Ihren Segen hat sie jetzt auch.

Einige waren gleich mit dem Fahrrad gekommen – die Radlerinnen und Radler sind es ja schließlich vorrangig, für die der Radweg zwischen Landensberg und Neumünster gebaut wurde. Es ist nicht nur ein interkommunales Projekt, sondern eines, das mit den Landkreisen Günzburg und Augsburg gleichzeitig zwei Landkreise verbindet. Jetzt wurde er eingeweiht – am Ortseingang von Neumünster, direkt neben der neu entstandenen Querungshilfe, die es nun auch in Landensberg gibt. Bei einer Gesamtlänge von 2,2 Kilometern befinden sich 900 Meter auf Landensberger Gebiet und mit 1,3 Kilometern der größere Anteil auf dem von Neumünster.