Arge Donaumoos will Baustoff der Zukunft vorantreiben

Plus Bauen und Klimaschutz muss kein Widerspruch sein. Die Arge Donaumoos weiß, wie aus Sumpfgräsern Trockenbauplatten werden. Doch gibt es dafür auch einen Markt?

Extreme Wetterereignisse, Überschwemmungen, Hitzewellen oder Waldbrände – der Klimawandel ist längst zur bitteren Realität geworden. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Um das ambitionierte Ziel zu erreichen, muss auch der Bausektor die Emission von Treibhausgasen drastisch reduzieren. Eine vielversprechende Option wächst in wiedervernässten Mooren, wie auf einer Pilotfläche nördlich von Günzburg. Aus Sumpfgräsern können Trockenbauplatten gewonnen werden, die das Potenzial haben, die Bauindustrie nachhaltig zu revolutionieren. Die Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos (Arge) möchte den Weg für einen nachhaltigen Baustoff der Zukunft mithilfe eines Kompetenzzentrums ebnen.

Moore galten lange Zeit als nutzloses Ödland. Für den Biologen Ulrich Mäck von der Arge ist genau das Gegenteil der Fall. Für ihn ist das Moor ein großer Klimaschützer. Für bayerische Landwirte gibt es inzwischen dank des Moorbauernprogramms Förderungen, wenn sie Moorflächen wieder vernässen. Das war früher anders. Viele Moore wurden trockengelegt, um die Flächen landwirtschaftlich besser nutzen zu können. Inzwischen weiß man, dass wiedervernässte Moorböden gigantische Kohlenstoffspeicher sind.