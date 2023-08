Dachstuhlbrand nach Unwetter in Großkötz

Die Unwetter der vergangenen Nacht haben in weiten Teilen Bayerns ihre Spuren hinterlassen. Der Landkreis Günzburg blieb weitestgehend verschont. Bis auf einen Brand.

Erst vor gut vier Wochen wütete das Sturmtief Ronson in Bayern und sorgte auch im Landkreis Günzburg für großen Schaden. Auch in der vergangenen Nacht sind wieder schwere Unwetter über Bayern gezogen. Während im Landkreis Augsburg wie etwa in Nördlingen das Unwetter deutliche Spuren hinterließ, gab es im Landkreis Günzburg nur vereinzelt Einsätze der Feuerwehren. Im südlichen Landkreis waren die Gewitter laut Kreisbrandrat Stefan Müller deutlich stärker. Die Region kam aber insgesamt glimpflich davon. Lediglich in Großkötz kam es in Folge eines Dachstuhlbrandes, der möglicherweise durch einen Blitzeinschlag hervorgerufen wurde, zu einem Großeinsatz.

Während Nördlingen von dem heftigen Unwetter stark getroffen wurde, Keller voll liefen, ein Baum auf ein Auto stürzte und auf einem Motorrad-Festival zehn Personen verletzt wurden, blieb es im Landkreis Günzburg relativ ruhig. "Wir hatten im Landkreis ungefähr zehn gemeldete Einsätze, die unmittelbar mit dem Unwetter zu tun hatten", berichtet Kreisbrandrat Müller. Stärker betroffen war die Gegend um Burtenbach. Vor allem im südlichen Landkreis stürzten mehrere große Bäume um, zahlreiche Äste sind heruntergebrochen und blockierten Straßen.

Blitz schlug wahrscheinlich in Großkötz in einen Stadel ein

Zu einem größeren Einsatz kam es gegen 0.50 Uhr in Großkötz. Die Feuerwehr wurde wegen eines Brandes auf einem landwirtschaftlichen Anwesen alarmiert. "An der Ichenhausener Straße geriet ein Stadel in Flammen", informiert Müller, vermutlich eine Folge des Gewitters. Müller geht davon aus, dass ein Blitz in den alten Stadel einschlug, der auf einem nicht bewohnten Bauernhof steht. "Weil der Bauernhof nicht bewohnt ist, wurde der Brand auch erst relativ spät bemerkt", erklärt Müller. Laut Polizeiangaben sei der Dachstuhl irreparabel beschädigt. Es könne von einem Sachschaden knapp unter 50.000 Euro ausgegangen werden.

„Beim Eintreffen waren bereits offene Flammen aus dem Dachstuhl sichtbar", berichtet Martin Reidinger, Feuerwehrkommandant der Feuerwehr in Großkötz. "Wir haben sofort eine Riegelstellung zum Wohnhaus eingenommen, um die angrenzenden Gebäude zu schützen." Auch das ehemalige Gründerhaus der Firma Alko, das sich in unmittelbarer Nähe der Brandstelle befindet, erlitt wegen des schnellen Eingreifens keinen Schaden. Wir haben den Brand sehr schnell unter Kontrolle bekommen, merkt Reidinger an, und sind dann in die Nachlöscharbeiten übergegangen.

Immer wieder mussten Glutnester gelöscht werden

Die große Herausforderung bei Stadelbränden liege immer darin, ergänzt der Kreisbrandrat, dass dort viel Heu gelagert ist. Dieses müsse man mit Löschwasser gut tränken, um ausschließen zu können, dass sich später alles nochmal entzündet. Der Einsatz sei daher zeitintensiv gewesen, auch wenn schon sehr bald Feuerwehren, die erstalarmiert waren, wieder abrücken konnten. Die verbleibenden Feuerwehrkräfte seien bis in die frühen Morgenstunden vor Ort gewesen. Immer wieder wurden Glutnester nachgelöscht. Sogar ein Bagger kam zum Einsatz, um das Heu aufzulockern, um alle Glutnester ausfindig zu machen. Rund 120 Feuerwehrleute waren beschäftigt. Neben den umliegenden Feuerwehrehen wurden auch die Feuerwehren Ichenenhausen und Günzburg alarmiert.