Das Biergarten-Vergnügen im Landkreis Günzburg ist eingeschränkt

Plus Woran es liegt, dass Wirte nicht überall im Kreis Günzburg ihre Biergarten-Kapazitäten voll ausnützen können. Und was das für die Gäste bedeutet.

Gemütlich essen gehen, gehört vermutlich zu einer der liebsten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen. Und seit einigen Tagen locken auch wieder dank angenehmer Temperaturen die Biergärten im Landkreis Günzburg. Aber nicht überall können die Kapazitäten tatsächlich ausgeschöpft werden. Öffnungszeiten werden verkürzt, die Zahl der Gäste beschränkt oder an manchen Tagen gar nicht erst aufgemacht. Eine Recherche am Telefon zeigt, wie es Gastronomen im Landkreis Günzburg geht und wie sie mit dem wohl größten Problem umgehen: Personalmangel.

Dass es in der Gastronomie grundsätzlich um die zur Verfügung stehenden Mitarbeitenden nicht gut bestellt ist, räumt Georg Ringler ein. Der Wirt des Krumbacher Gasthofs Traubenbräu ist seit gut einem Jahr zugleich der Günzburger Kreisvorsitzende im Dehoga-Landesverband Bayern. "Dehoga" steht für "Deutscher Hotel- und Gaststättenverband". Er selbst hat mit der Bewirtung seines Biergartens heuer keine Probleme. Die Mannschaft sei insgesamt gut aufgestellt. Die 160 Plätze im Freien würden jedenfalls "ganz normal" bedient.