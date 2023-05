Sie ist selbst Brauerin: Neue bayerische Bierkönigin gekürt

In München wurde die bayerische Bierkönigin 2023/24 gekürt. Von Berufs wegen passt sie bestens in ihr Amt, die Dame aus Weitnau arbeitet als Brauerin.

Die neue bayerische Bierkönigin wurde gekrönt. Am Donnerstagabend setzte sich in München Mona Sommer aus Weitnau (Landkreis Oberallgäu) bei der Wahl zur bayerischen Bierkönigin 2023/2024 durch. Neben der 24-Jährigen hatten auch noch fünf weitere Frauen im Finale gestanden. Die Siegerin des Wettbewerbs ist vom Fach.

Bayerische Bierkönigin 2023 und 2024 arbeitet als Brauerin und Mälzerin

Die neue Bierkönigin Bayerns arbeitet selbst als Brauerin und Mälzerin. Bereits nach dem Onlinevoting hatte Sommer in Führung gelegen. Dieses machte ein Drittel der Wertung aus. Die Wertung wurde am Donnerstag durch eine Publikumsabstimmung vor Ort und eine Beurteilung der Jury komplettiert.

Seit 2021 hatte das Amt der bayerischen Bierkönigin Sarah Jäger aus der Oberpfalz innegehabt. Sommer setzte sich nun die Krone bei dem Wettbewerb auf, welcher seit 2009 vom Bayerischen Brauerbund veranstaltet wird.

Bayern: Bierkönigin wird im GOP Varieté-Theater in München gekürt

Die Wahl zur Bierkönigin findet im GOP Varieté-Theater in München statt. Die Bewerberinnen können dabei Bühnenerfahrung sammeln. So präsentiertren sich auch in diesem Jahr Kandidatinnen vor der Jury und dem Publikum. Die Jury setzt sich derzeit wie folgt zusammen:

Frank-Ulrich John (Geschäftsführer Kommunikation und Pressesprecher des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA für den Bereich Gastronomie )

(Geschäftsführer Kommunikation und Pressesprecher des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands für den Bereich ) Karin Schubert (Moderatorin)

(Moderatorin) Daniela Stradinger (Geschäftsführerin der Agentur dhc Werbung)

(Geschäftsführerin der Agentur dhc Werbung) Georg Schneider (Präsident) – in diesem Jahr vertreten durch Dr. Lothar Ebbertz (Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes )

Ehemalige Bierköniginnen unter sich. Sie prosten hier im Löwenbräukeller. Foto: Felix Hörhager, dpa (Archivbild)

In diesem Jahr folgten 70 Frauen dem Aufruf: "Willst Du Bayerns Königin werden?" Die folgenden drei Damen schafften es letztlich aufs Treppchen.