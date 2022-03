Leipheim

vor 47 Min.

Das Gartenhallenbad Leipheim geht in die lange Zwangspause

Plus Eine umfangreiche Sanierung steht an. Am Freitag war mindestens bis September 2023 letztmals Gelegenheit für die Gäste, ihre Bahnen zu ziehen.

Von Sandra Kraus

Am Freitag war das Gartenhallenbad Leipheim zum vorerst letzten Mal geöffnet. Es steht eine große Sanierung an. Bei freiem Eintritt in Schwimmbad und Saunalandschaft und einer Öffnungszeit bis Mitternacht konnte jede und jeder Abschied nehmen vom vertrauten Bad. Familie Sauter aus Rettenbach war mit Großmutter Margit Baumann gekommen. Sie erklären: „Wir mussten einfach kommen, um ein letztes Mal alle Eindrücke aufzunehmen. Da hängen so viele Erinnerungen an diesem Bad.“ Zum Baden nach Leipheim zu fahren, das gehörte seit Jahrzehnten zur Freizeit dazu. Zuerst machten die Kinder Margit Baumanns, später die Enkelkinder ihr Seepferdchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .